Источник материала: Хартия'97

Байден провел свою первую военную операцию: что означает авиаудар США в Сирии 1 26.02.2021, 17:20

1,300

Джо Байден

Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Зачем нужна была эта операция и как ее оценивают.

«Новое время» рассказывает главное о том, где, как и зачем была проведена эта операция.

Авиаудар США по базе боевиков в Сирии: что произошло

В ночь на 26 февраля (около 02:00 по минскому времени) военно-воздушные силы США нанесли серию ударов по неофициальному «пограничному пункту» на восточной границе Сирии с Ираком. По информации Пентагона, поддерживаемые Ираном группы боевиков использовали его для контрабанды оружия и перемещения между двумя странами.

Как уточняет New York Times, на группу зданий сбросили семь 500-фунтовых авиабомб. Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что атака была нанесена «по приказу президента США Джо Байдена», а в результате удара силы США уничтожили несколько объектов, используемых боевиками.

Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) заявил, что в результате налета погибли 17 бойцов проиранских вооруженных формирований, однако эти данные считаются неподтвержденными.

В Пентагоне и Белом доме прямо заявляют, что удар стал ответом на недавнюю серию атак боевиков в Ираке, в ходе которых пострадали в т. ч. граждане США.

Удар был нанесен максимально близко к границе с Ираком, но все же на территории Сирии — «чтобы избежать дипломатической ответной реакции со стороны иракского правительства», уточняет NYT.

«Операция дает недвусмысленный сигнал: президент Байден будет действовать, чтобы защитить личный состав [войск] США и коалиции», — заявил Джон Кирби, назвав авианалет «соразмерным военным ответом». Он также уточнил, что США провели дипломатические консультации с партнерами по коалиции, прежде чем осуществить атаку.

Позже атаку прокомментировал глава Пентагона Ллойд Остин: по его словам, удар был нанесен на основе разведданных иракской стороны и США уверены в точном поражении цели.

«Мы уверены в цели, которую мы отслеживали, и мы знаем, по чему нанесли удар, — заявил Остин. — Мы уверены, что цель использовалась тем же самым шиитским ополчением, которое нанесло удары [ранее в Ираке]».

Речь идет о группировках Катаиб Сайид аль-Шухада и Катаиб Хезболла (считается террористической в США), поддержку которым оказывает Корпус стражей исламской революции (Иран).

Серия антиамериканских атак в Ираке: предпосылки для первой операции Байдена

Атаки, о которых упоминают военные чиновники США, произошли в течение последних недель.

16 февраля ракетному обстрелу подвергся город Эрбиль в Ираке (населенный преимущественно курдами). В результате были ранены шесть человек, в том числе военнослужащий США и четверо американцев, работавших по контракту. Еще один человек погиб — подрядчик-контрактник из Филиппин.

Удар был нанесен неподалеку от местного аэропорта, возле которого расположена военная база США. Пострадали также строения в жилых кварталах.

Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная организация Сарая Аулия аль-Дам, которая ранее уже атаковала американские силы в Ираке (в августе 2020 года). В США считают эту группировку прикрытием для более известных шиитских военизированных организаций.

А 22 февраля была обстреляна зеленая зона Багдада — дипломатический район, где находится в т. ч. и посольство США. Пострадавших в этой атаке не было.

После этих нападений представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в США исследуют их возможную взаимосвязь и не будут объявлять об ответных мерах до завершения расследования.

24 февраля Джо Байден обсудил ракетные обстрелы во время телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадхими. Политики пришли к согласию, «что виновные в этих атаках должны понести полную ответственность», говорилось в заявлении Белого дома по итогам разговора Байдена с аль-Кадхими.

Зачем нужна была эта операция и как ее оценивают

Пентагон предлагал Джо Байдену более крупные цели для атаки 26 февраля в Сирии, но президент США в итоге утвердил «менее агрессивный вариант», сообщает NYT со ссылкой на источники в официальных кругах. Источники Reuters подтверждают, что на нынешнем этапе Белый дом не хотел бы спровоцировать более обширный конфликт в регионе.

Главной целью удара спикер Пентагона Джон Кирби назвал стремление администрации США «снизить общую эскалацию ситуации как в восточной Сирии, так и в Ираке».

Однако ключевой политической целью атаки эксперты называют Иран.

The Washigton Post напоминает, что авиаудар был нанесен на фоне попыток администрации Байдена вернуть Иран за стол переговоров и возобновить роль ядерной сделки с Тегераном, из которой Вашингтон вышел по решению Дональда Трампа.

«Иран, похоже, пока отвергает первые попытки Байдена возобновить дипломатический контакт, и на данный момент Соединенные Штаты остаются за рамками [ядерного] соглашения. Авиаудар, по всей видимости, является частью месседжа США, адресованного Ирану — о том, что ему не удастся усилить свои рычаги влияния на переговорах, атакуя интересы США», — пишет WP.

Издание также цитирует Билала Сааба, бывшего сотрудника Пентагона, а ныне старшего научного сотрудника Института Ближнего Востока. «Авиаудар, насколько я понимаю, был призван задать тон [в диалоге] с Тегераном и поумерить его завышенную самоуверенность в преддверии переговоров», — полагает Сааб. По его мнению, США вряд ли захотели бы начинать любые переговоры с Тегераном «с синяком на лице после атаки в Эрбиле» (где пострадали граждане США и американский военный).

Схожую позицию озвучил NYT и Майкл Малрой, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона по вопросам политики на Ближнем Востоке. По его мнению, первый авиаудар Байдена в Сирии был призвать продемонстрировать Ирану, что ему не удастся избежать ответственности за нападения на американцев, даже если атаки совершаются опосредованно, через близких к Ирану боевиков в Ираке.

В США решение Байдена поддержали не только однопартийцы президента, но и представители Республиканской партии.

Республиканец Майкл МакКол, член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, одобрил нанесение удара в Сирии. Такие шаги он назвал «необходимым сдерживающим фактором», который должен напомнить Ирану, «его ставленникам и нашим противникам по всему миру», что атаки на интересы США не допускаться не будут.

А сенатор-республиканец Марко Рубио охарактеризовали авианалет в Сирии как «пропорциональную и необходимую» меру.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .