Источник материала: Хартия'97

Украина может ввести санкции против приближенных к Лукашенко чиновников и бизнесменов 26.02.2021, 17:08

фото: ukrafoto.com

Кто может попасть под ограничительные меры?

В Telegram-канале народного депутата Украины от «Европейской солидарности», руководителя межфракционной группы «За демократическую Беларусь» Алексея Гончаренко появилось сообщение о том, что премьер-министр Украины «дал поручение Министерству иностранных дел, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов близких к режиму Лукашенко».

Алексей Гончаренко задается вопросом, почему до сих пор не попали под санкции олигарх Николай Воробей, чей бизнес связан с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.





Напомним, Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против режима Лукашенко, однако на деле санкции еще не начали работать.

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