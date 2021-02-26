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Украина может ввести санкции против приближенных к Лукашенко чиновников и бизнесменов
Источник материала: Хартия'97
Украина может ввести санкции против приближенных к Лукашенко чиновников и бизнесменов
Кто может попасть под ограничительные меры?
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Алексей Гончаренко задается вопросом, почему до сих пор не попали под санкции олигарх Николай Воробей, чей бизнес связан с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.
Напомним, Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против режима Лукашенко, однако на деле санкции еще не начали работать.
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Кто может попасть под ограничительные меры?
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