Источник материала: Хартия'97

Ученые: Спутники Марса могут быть обломками древней луны 26.02.2021, 17:04

Изображение: ETH Zurich, Mark Garlick (markgarlick.com)

Моделирование показало, что Фобос и Деймос могли появиться пару миллиардов лет назад.

Вокруг Марса вращаются два небольших спутника — Фобос и Деймос. Они набирают лишь около 23 и 11 километров в поперечнике и имеют неправильную форму, которой напоминают скорее картофелину, чем шар. Поэтому предполагается, что, в отличие от нашей Луны, марсианские не сформировались возле планеты, а некогда были обычными астероидами, уловленными ее притяжением. Однако орбиты Фобоса и Деймоса говорят о другом, сообщает naked-science.ru

От захваченных астероидов можно было бы ожидать, что их орбиты останутся вытянутыми и будут наклонены относительно плоскости экватора планеты. В реальности же они остаются круговыми и ориентированы так же, как вращающийся Марс. Поэтому существуют и другие гипотезы происхождения местных лун — например, после падения на планету астероида.

Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Nature Astronomy, выступили в пользу альтернативной гипотезы происхождения спутников Красной планеты. Она предполагает, что Фобос и Деймос имеют общее происхождение и стали результатом разрушения общего материнского тела.

Доменико Джардини (Domenico Giardini) и его коллеги из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) провели компьютерное моделирование, чтобы реконструировать историю системы Марса и его спутников. Обнаружилось, что хотя сегодня Фобос и Деймос обращаются по орбитам разной высоты и с разной скоростью, в далеком прошлом их пути сходятся. Поэтому ученые предполагают, что некогда у планеты был всего один спутник, который вращался практически синхронно с Марсом, но его разрушил удар кометы или астероида где-то от миллиарда до 2,7 миллиарда лет назад.

Ученые надеются уточнить и сократить этот промежуток, получив более полные данные о геофизике Фобоса и Деймоса — например, с помощью японской миссии Martian Moons Exploration. Запланированная на вторую половину 2020-х, она должна доставить на Землю образцы грунта с Фобоса.

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