Работники требуют, чтобы «плюшки» были не только тем, кто в профсоюзе. Они обратились к министру

Источник материала: Tut.by

В начале года работники разных предприятий стали сообщать о том, что у них вносятся изменения в коллективные договоры. Вкратце их можно описать так: дополнительные «плюшки» от нанимателя будут положены только членам профсоюза. Речь в том числе про выплаты к праздникам, матпомощь на оздоровление или на медстраховку, бонусные выходные и так далее. Работники, не входящие в профсоюз, таким положением дел недовольны и собирают подписи под коллективными письмами о том, справедливо ли распределение выплат стимулирующего характера по принципу членства в добровольной организации. О таких письмах FINANCE.TUT.BY рассказали работники минской ТЭЦ-4 и РУП «Белмедпрепараты». «Если в двух словах, то было сказано, что все по закону. Никакой дискриминации нет, и вообще, наниматель кому хочет, тому и доплачивает», — делится один из работников полученной реакцией от нанимателя. Работники выступают за то, чтобы плюшки" распределяли "без деления по принципу членства в добровольной организации". Напомним, вступление в профсоюз - добровольное дело каждого работника.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«В год теряю около 2500 рублей». Работники ТЭЦ-4 подписали коллективное письмо министру энергетики

— 23 февраля персонал ознакомили с проектом изменений в коллективный договор, подписывать его собирались 25 февраля. Собрание в Минэнерго в этот день точно было, скорее всего, изменения подписали, — рассказывает обратившийся в редакцию работник минской ТЭЦ-4. — Понятное дело, работников никто не спрашивает и спрашивать не собирается. Ставят перед фактом, хотя на ТЭЦ-4 более 200 человек подписались под обращением о законности данных изменений.

Так, по новому проекту коллективного договора, некоторые выплаты будут положены только членам провластного профсоюза. Среди них, рассказывает работник, есть достаточно крупные: например, матпомощь на оздоровление к отпуску в размере 1,5 окладов (примерно от 900 до 1700 рублей), выходное пособие для пенсионеров (около 5000 рублей в зависимости от должности и стажа), выплаты к праздничным и памятным дням и на закупку сельхозпродукции осенью (600−700 рублей в год), выплаты при рождении ребенка, вступлении в брак, при смерти супруга (10 базовых величин — 290 рублей), выплаты на детей к школе (2 базовые величины — 58 рубля), добровольное страхование дополнительной пенсии, оплата путевок в санатории и детские лагеря, возмещение расходов на питание детей в дошкольных учреждениях, конфетные подарки к Новому году и так далее.

— Если взять конкретно меня, без особых событий вроде браков и рождения детей, то сумма получается примерно 2500 рублей в год, — подсчитывает работник. — Плюс у тех, кто не является членом профсоюза, забирают дополнительный отпуск за стаж и сложность и напряженность режима работы в сумме до 7 дней, оплачиваемые соцотпуска в случае регистрации брака или смерти родственника. Работнику или семье работника не будут материально помогать при несчастных случаях на предприятии. И в случае сокращения штата увольнять будут первыми и без выходного пособия в размере половины зарплаты.

В итоге, рассказывает собеседник, 215 работников ТЭЦ-4 подписали коллективное письмо на имя министра энергетики Виктора Каранкевича, гендиректора «Белэнерго» Павла Дрозда и председателя профсоюза «Белэнерготопгаз» Виктора Гаврисева. В нем просят прокомментировать, соответствует ли такое распределение выплат законодательству, а также отмечают, что «данные выплаты формируются за счет средств нанимателя, а средства, в свою очередь, формируются из общего трудового вклада всех работников».



Фото: читатель

— Письма были отправлены 4 февраля. Уже 5 февраля руководители на станции начали искать инициаторов письма, — рассказывает работник предприятия. — Первая попытка высокого руководства из «Минскэнерго» приехать и разъяснить была предпринята 8 февраля, но тогда они не приехали. Следующая дата была назначена на 16 февраля, но тут что-то пошло не так, и собрание снова отменили. С третьего раза все-таки собрались 18 февраля. На собрание приехали в том числе гендиректор Минскэнерго Олег Щемель и заместитель гендиректора Белэнерго Татьяна Улащик. Если в двух словах, то было сказано, что все по закону. Если хотите такие же плюшки, то идите к директору и сами добивайтесь их. Никакой дискриминации нет, и вообще, наниматель кому хочет, тому и доплачивает. В старой редакции колдоговора был пункт, что если не член профсоюза письменно выразит согласие на распространение и на него колдоговора, то он может пользоваться этими льготами и выплатами. Но в изменениях убрали и этот пункт.

Сейчас работники предприятия, которые не являются членами профсоюза, думают, как им быть дальше, говорит собеседник. Реагируют все по-разному.

— Работники, у которых на носу пенсия, или многодетные вообще не заинтересованы в выходе из профсоюза, поэтому они хоть и против него, но не выйдут. Некоторые работники вступили в Белорусский независимый профсоюз, но от него пока особо реакции нет на эти изменения. Некоторые понесли заявления на возврат в провластный профсоюз. Когда нас известят, что подписаны изменения, планируем идти на разговор к руководству станции и самим добиваться равноправия. По собственному желанию не буду увольняться. Если будут чистить неугодных, пусть ищут статью, — подытоживает работник.

«Хотят забрать выплаты к праздникам и на овощи». На «Белмедпрепаратах» письмо подписали около 400 человек

Похожая ситуация сложилась на РУП «Белмедпрепараты». Один из работников предприятия рассказывает, что коллективный договор пока не меняли, но планируют сделать это в марте.

— Выплаты за стаж и 13-ю зарплату оставляют всем, хотя 13-ю зарплату за 2019 год нам выплатили наполовину и под самый конец 2020 года, обычно в конце первой декады перечисляют. Хотят забрать выплаты к праздникам и «на овощи», а также скидку 45% на питание в столовой. Все это оплачивается из чистой прибыли, — рассказывает работник.

Несогласные с таким решением подписали коллективное письмо на имя директора предприятия. Подписавшихся около 400 человек, среди них есть как те, кто не состоит в провластном профсоюзе, так и те, кто в него входит, отмечает собеседник. В письме работники обращают внимание на то, что на протяжении многих лет политика руководства в отношении выплат стимулирующего характера не менялась, они распределялась между всеми.

— Мы, работники предприятия, считаем такой подход в распределении средств обоснованным, так как необходимым условием для возникновения у нанимателя права установить работникам дополнительные выплаты стимулирующего характера является отсутствие нарушений со стороны работников производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины. Обращаем внимание, что решение по распределению средств предприятия в виде выплат стимулирующего характера, в том числе дополнительных, принимается по результатам общей деятельности предприятия, и будет справедливо и в дальнейшем распространять это решение на всех, кто принимал участие в производственной деятельности предприятия, без деления по принципу членства в добровольной организации, — подчеркивают в своем коллективном письме работники.

Они также обращают внимание на то, что четкий и понятный механизм распределения выплат вне зависимости от членства в добровольных организациях «является определяющим для создания положительного социально-психологического климата в коллективе, а также исключающим дискриминацию в сфере трудовых отношений».



Коллективное письмо на имя директора «Белмедпрепаратов». Фото: читатель

— Канцелярия отказалась регистрировать это обращение, хотели звать идеолога. В итоге пару дней назад его отдали приемной. Реакции пока нет, — подытоживает работник.

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