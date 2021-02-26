Хотите домик в Беловежской пуще? Четыре участка там выставили на аукцион

Источник материала: Tut.by

18 марта в Бресте пройдет аукцион по продаже четырех участков в Беловежской пуще, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Электронный Солигорск

В числе четырех лотов — две «незавершенки» и два — «чистых» участка. К каждому подведены электричество и газ (кроме деревни Абрамово, где газа нет). Все три населенных пункта, где продаются участки — агрогородок Каменюки, деревни Абрамово и Маковище — входят в безвизовую, а также в пограничную зону.

Самый большой из продаваемых — земельный участок площадью 25 соток в агрогородке Каменюки. На участке есть недостроенный дом площадью в 91 «квадрат» с готовностью 5%. Начальная цена лота: 11 367,70 рубля.

В деревне Абрамово участок площадью 17,24 сотки с «незавершенкой» (70 кв.м.) с готовностью 5% выставляется с начальной ценой 1 592,88 рубля. А «чистый» участок без строения в этом же населенном пункте площадью 24,09 сотки оценен в 853,54 рубля.

В соседней деревне Маковище 17,7 сотки продаются по начальной цене 978,69 рубля.

Деревни Абрамово и Маковище Дмитровичского сельсовета расположены в лесу, на расстоянии 2 км друг от друга и в двух километрах от Дмитровичей. Они малонаселенные — это преимущество для тех, кто стремится к уединению и близости с природой.