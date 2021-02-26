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В январе упали реальные пенсии. Их рассчитывают с поправкой на инфляцию
Источник материала: Tut.by
В январе в Беларуси реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен на товары и услуги, снизился на 1,1% к декабрю прошлого года, следует из данных Белстата. В последний раз такое снижение было в феврале 2019 года.
В январе этого года реальные пенсии упали на 1,1% к предыдущему месяцу. В последний раз такое падение на таком уровне было в феврале 2019 года. Еще большее снижение реальных пенсий было в октябре 2017-го, тогда они упали на 1,2%.
В 2020 году реальные пенсии падали 8 месяцев из 12-ти. Рост был только в мае, июле, августе, декабре. Трудовые пенсии в прошлом году
Средний размер назначенных пенсий в январе этого года составил 482,6 рубля.
Напомним, в январе годовая инфляция
Как пенсионерам из года в год обещают пенсии в 40% от средней зарплаты по стране
Что обещали по пенсиям и что (не) получилось. Пенсии в минувшей пятилетке (как и в ближайшую пятилетку) планировали поднять и удержать на уровне 40% от средней зарплаты. К этой планке чиновники стремятся последние годы, но взять эту высоту если и удается, то в отдельные месяцы. Сейчас
В планах на минувшую пятилетку
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В январе в Беларуси реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен на товары и услуги, снизился на 1,1% к декабрю прошлого года.
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