В январе упали реальные пенсии. Их рассчитывают с поправкой на инфляцию

Источник материала: Tut.by

В январе в Беларуси реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен на товары и услуги, снизился на 1,1% к декабрю прошлого года, следует из данных Белстата. В последний раз такое снижение было в феврале 2019 года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

В январе этого года реальные пенсии упали на 1,1% к предыдущему месяцу. В последний раз такое падение на таком уровне было в феврале 2019 года. Еще большее снижение реальных пенсий было в октябре 2017-го, тогда они упали на 1,2%.

В 2020 году реальные пенсии падали 8 месяцев из 12-ти. Рост был только в мае, июле, августе, декабре. Трудовые пенсии в прошлом году повышали в июле и декабре.

Средний размер назначенных пенсий в январе этого года составил 482,6 рубля.

Напомним, в январе годовая инфляция разогналась до 7,7%.

Как пенсионерам из года в год обещают пенсии в 40% от средней зарплаты по стране

Что обещали по пенсиям и что (не) получилось. Пенсии в минувшей пятилетке (как и в ближайшую пятилетку) планировали поднять и удержать на уровне 40% от средней зарплаты. К этой планке чиновники стремятся последние годы, но взять эту высоту если и удается, то в отдельные месяцы. Сейчас ни Минтруда , ни Белстат не публикуют данные по среднему размеру пенсий во возрасту (только средних назначенных). Но если взять в расчет прогнозный показатель по средней пенсии по возрасту с учетом надбавок в декабре в 499,7 рубля, то в последнем месяце прошлого года эти пенсии были ориентировочно на уровне 33,9% от средней зарплаты по стране.

В планах на минувшую пятилетку было «дальнейшее развитие добровольного страхования дополнительных пенсий в страховых организациях, в том числе путем создания равных условий для государственных и негосударственных страховых организаций». Эта задача, можно сказать, оказалась невыполненной. В Минтруда констатируют, что добровольными накопительными пенсиями (как корпоративными, так и индивидуальными) охвачено менее 5% работающих.

Согласно исследованию , низкий размер государственной пенсии — основного источника дохода на пенсии — вынуждает продолжать работу или искать подработку.