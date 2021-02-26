ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Раскрыто применение российской Т-14 «Армата»

26.02.2021 17:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Танк Т-14 «Армата» на поле боя будет использоваться в качестве штаба. Потенциальное применение соответствующих перспективных изделий раскрывают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России. Об этом пишет Lenta.ru.


Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Согласно данным газеты, подобное использование Т-14 «Армата» возможно благодаря наличию автоматизированной системы управления (АСУ), позволяющей в режиме реального времени контролировать работу других боевых машин.

«Т-14 смогут прикрывать другие машины своим комплексом активной защиты и средствами радиоэлектронной борьбы. При необходимости они поддержат их и огнем», — пишет издание.

Газета отмечает, что Т-14 «Армата» «могут не только сводить в отдельные части, но и распределить по уже имеющимся полкам с современной бронетехникой».

Военный эксперт Алексей Хлопотов добавил, что данная боевая машина «разрабатывалась в эпоху сетецентричных войн и к ней предъявлялись соответствующие требования».

В феврале РИА «Новости», ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что Т-14 «Армата» впервые обошелся без экипажа, самостоятельно найдя необходимые цели на поле боя. Собеседник агентства добавил, что для этого использовалась система управления огнем (СУО).

В июле 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что вооруженные силы страны не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Танк слишком дорог, чтобы использоваться просто как боевая машина.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сцэнар сыходу Лукашэнкі падказвае Саакашвілі. На што яму скардзілася Ціханоўская?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by