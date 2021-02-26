﻿ Два года "химии": наблюдателя осудили за то, что рассказал о фальсификациях на выборах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Два года "химии": наблюдателя осудили за то, что рассказал о фальсификациях на выборах

26.02.2021 17:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Суд Заводского района осудил 36-летнего предпринимателя Александра Агрейцовича на два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение

Обвинение запрашивало срок в два раза меньше. Его признали виновным по статье 188 Уголовного кодекса. Дело рассмотрел судья Дмитрий Остапенко. Гособвинение представлял Зубик.

"Довел информацию до неограниченного круга лиц"

Александра Агрейцовича обвинили в том, что он "оклеветал" представителей избирательной комиссии во время выборов в Палату представителей в 2019 году — 12 сотрудниц школы №187 г. Минска (избирательный участок — пять жилых домов по улице Веры Хоружей). 

А именно — опубликовал на своем youtube-канале "Дневники наблюдателя" в мае 2020 года якобы заведомо ложные сведения о членах избирательной комиссии, которые порочат их честь и достоинство. 

Среди так называемых потерпевших — Марина Бегунова, Марина Досько, Анжелика Златина, Светлана Клебанова, Ирина Кучук, Инна Мазур, Людмила Миронович, Элла Новикова, Елена Пожиток, Виталина россиянин, Ольга Сецкая, Жанна Славникова.

В видео Агрейцович отметил, что они являются фальсификаторами выборов и в период досрочного голосования совершили подделку документов. Этим он "довел информацию до неограниченного круга лиц". Видео просмотрели более пяти тысяч раз.

О ходе судебного дела "Весне" рассказал Александр Агрейцович.

Свидетеля защиты предупредили о заседании за полтора часа до его начала

На второе заседание пришли только две потерпевшие по делу: Кучук и Миронович. Часть потерпевших — Сецкая, Златина — написали заявления о рассмотрении уголовного дела в их отсутствие. 

После озвучивания их свидетельств Александр Агрейцович подал ходатайство вызвать их в суд, однако оно было отклонено. В суд также не были вызваны свидетели — сторонние наблюдатели с участка, сотрудники школы, которые во время кампании фиксировали, что выборы проходят без нарушений. 

Единственного свидетеля со стороны защиты — наблюдателя на участке — предупредили о заседании за полтора часа до его начала. Она подтвердила расхождения в данных комиссии и наблюдателей.

"Негативный подтекст"

В материалах дела — пять томов на полторы тысячи страниц. Среди них — допросы потерпевших, свидетелей, заявления наблюдателей, а также результаты экспертиз — психологической, компьютерной, баллистической.

Словам в ролике была дана оценка, согласно судебно-лингвистической экспертизе: она определила, что лексема "бандиты-фальсификаторы" несет негативный подтекст, оскорбления экспертиза не нашла.

Александр опубликовал видео в свой день рождения, наверное, поэтому к материалам дела были приобщены опросы всех людей, которые поздравляли его с праздником: в том числе, бабушки и дедушки.

Нет состава преступления

Защитник Александра Агрейцовича уверен, что состава преступления по делу нет: клевета подразумевает сознательно ложные свидетельства, а обвиняемый неоднократно уведомлял комиссию о выявленных им разночтениях. 

Он также обратил внимание на ошибочные данные в протоколах, которые потом списали на технические ошибки. Адвокат подчеркнул, что несмотря на то, что избиратели участка — жители среднестатистических домов, — из 944 человек, имеющих право голоса, на досрочном голосовании в четверг свой выбор сделали 158 человек. 

Учитывая, что работу вели только два члена комиссии, а кабинка для голосования была одна, такое количество избирателей должно было создать ажиотаж — однако его не наблюдалось.

Последнее слово

Александр Агрейцович в последнем слове вину не признал. "На момент моего участия в кампании в качестве наблюдателя, как и на момент снимков видео, я уверен, что выборы сфальсифицированы, — подчеркнул он. — 11 человек из комиссии потом были в комиссии по президентским выборам: по их данным, на парламентские выборы в основной день пришло больше людей, чем на президентские — о чем тут говорить.

Администрация уничтожила единственные документы, которые подтверждали фальсификацию на выборах: списки избирателей, имеющих право голоса".
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Заводского района осудил 36-летнего предпринимателя Александра Агрейцовича на два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение
 
Новости дня
Новости разные
 
Былому кіраўніку магілёўскага філіялу «Белгазпрамбанку» прысудзілі 3 год калёніі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by