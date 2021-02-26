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Новый руководитель: Виктор Лукашенко возглавил НОК Беларуси
26.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У Национального олимпийского комитета Беларуси новый руководитель. Его возглавил Виктор Лукашенко – старший сын президента. Так решило Олимпийское собрание, передает телеканал «МИР 24».
На нем обсуждали вопросы подготовки спортсменов к Олимпиаде в Токио. Глава государства напомнил: несмотря на пандемию, в республике проводили местные чемпионаты, атлеты продолжали тренировки. В отсутствие мировых стартов в 2020-м кандидатам на Олимпийские игры продлили именные президентские стипендии.
Отбор в Токио стартовал в ноябре 2020 года. 74 белорусских спортсмена прошли квалификацию и получили путевку на Олимпиаду.
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Так решило Олимпийское собрание. На нем обсуждали вопросы подготовки спортсменов к Олимпиаде в Токио.
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