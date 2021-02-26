Новый руководитель: Виктор Лукашенко возглавил НОК Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Национального олимпийского комитета Беларуси новый руководитель. Его возглавил Виктор Лукашенко – старший сын президента. Так решило Олимпийское собрание, передает телеканал «МИР 24».

На нем обсуждали вопросы подготовки спортсменов к Олимпиаде в Токио. Глава государства напомнил: несмотря на пандемию, в республике проводили местные чемпионаты, атлеты продолжали тренировки. В отсутствие мировых стартов в 2020-м кандидатам на Олимпийские игры продлили именные президентские стипендии.

«Нам действительно надо боеспособный десант в Токио. Мы едем сражаться. Нам будет непросто. Нас будут плющить со всех сторон. Мы должны выдержать. Мы должны показать, что мы тоже люди и тоже можем. Как здесь было сказано: Олимпийские игры – особые. Давайте сплотимся и покажем, что мы имеем право людьми зваться», – сказал Лукашенко.

Отбор в Токио стартовал в ноябре 2020 года. 74 белорусских спортсмена прошли квалификацию и получили путевку на Олимпиаду.