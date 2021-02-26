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Лукашенко наградил более 60 своих сторонников

26.02.2021 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Государственных наград удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 26 февраля, сообщили в его пресс-службе.

Лукашенко наградил более 60 своих сторонников

В числе награжденных орденом «За службу Родине» III степени — начальник 72-го гвардейского объединенного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил Владислав Будик, начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Сергей Новик, орденом Почета — шлифовальщик механосборочного корпуса №3 ОАО «Гомсельмаш» Александр Березовский, орденом Франциска Скорины — директор гимназии №33 Минска Оксана Якубовская, медалью «За спасенную жизнь» — операторы расчета авиационного отряда эскадрильи беспилотных авиационных комплексов 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Егор Лиша и Иван Прилепа.

В числе награжденных медалью «За отличие в воинской службе» — заместитель начальника главного управления Государственного пограничного комитета Николай Борейко, медалью «За отличие в охране общественного порядка» — военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов, медалью «За отличие в охране государственной границы» — контролер отделения пограничного контроля 18-го погранотряда пограничной службы Максим Манейко, начальник 14-го погранотряда пограничной службы Павел Харченко.

Среди награжденных медалью Франциска Скорины — старший преподаватель кафедры режиссуры Белорусского государственного университета культуры и искусств Александр Вавилов, завкафедрой почвоведения Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии Тамара Персикова.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственных наград удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 26 февраля, сообщили в его...
 
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