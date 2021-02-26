На БелАЭС выработали первые 1,5 миллиарда киловатт-часов энергии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Белорусской атомной станции выработали первые полтора миллиарда киловатт-часов энергии. Сейчас на первом энергоблоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, сообщает «МИР 24».

После этого на станции проведут динамические испытания: энергоблок будет работать на полной номинальной мощности почти две недели. Тем временем второй энергоблок готов на 78%. Сейчас монтируют основное технологическое оборудование.

«Параллельно продолжается включение атомной станции в энергосистему. В ушедшем году мы завершили один из этапов, это строительство электрокотлов на электрических станциях и котельных «Белэнерго». И эти объекты уже активно использовались в отопительный сезон в январе – феврале», – указал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Также в Беларуси постепенно продолжают электрификацию жилого фонда. Разработана программа по увеличению потребления электроэнергии населением. Основные направления – это строительство новых многоквартирных электродомов и модернизация старых. Те, кто переводит жилье в статус «электродома», получают денежную компенсацию. Действует не только льготный тариф, но и частично возмещают средства на подключение.

За 2020 год белорусы использовали электроэнергии в семь раз больше, чем за предыдущий.