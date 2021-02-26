Активисты сорвали съемки сериала «По правде говоря» для Apple TV+

Источник материала: Onliner

Общественные активисты Лос-Анджелеса парализовали съемку второго сезона сериала «По правде говоря». Об этом сообщает ресурс Deadline.

Съемки проходили в городском парке Леймерт-Плаза. Местных жителей возмутило, что съемочной группе разрешили работать здесь, в то время как бездомным нельзя заходить на территорию парка. Особое негодование активистов вызвало присутствие на месте съемок Октавии Спенсер, которой в сериале отведена главная роль. Не уточняется, чем именно актриса разгневала толпу.

По данным Deadline, съемки этого эпизода с большой вероятностью пройдут в другом парке, который похож на Леймерт-Плазу.

«По правде говоря» рассказывает о ведущей криминального подкаста, которая узнает, что ее действия привели к тюремному заключению для невиновного человека. Сериал доступен в Apple TV+.