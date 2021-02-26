«Засланец из космоса» о мерзком пришельце в американской глуши. Зачем это смотреть?

Источник материала: Onliner

Мы уже привыкли к тому, что сериалы обманывают наши ожидания — в худшую или в лучшую сторону. Свежий «Засланец из космоса» угодил в ту категорию, когда вроде и показали не то, что хотелось, но и как к этому относиться, тоже не очень понятно. В случае со свежим сериалом о приключениях мерзкого пришельца в американской глухомани, кажется, было непонятно даже самим авторам: шоу бросает по жанрам, сюжетным линиям и настроению как подбитый звездолет по стратосфере. Что же там все-таки происходит и зачем это смотреть — разбираемся в новом выпуске «Прослушки».

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Тизер:

Кажется, что «Засланец из космоса» при общей несерьезности сюжета слишком много на себя взваливает. Сериал уже успел показать черную комедию, фантастику, полицейский процедурал, триллер, семейную драму, любовный треугольник, побыть немного «Секретными материалами» и поднять тему нацменьшинств — и все это за пять серий. Остановитесь!

Сама по себе фабула с инопланетянином, который адаптируется к земной жизни, слегка устарела — это все уже показывали даже в российском кино. Увы, кроме стандартных шуток про то, какие земляне недоразвитые, но душевные, авторы ничего придумать не смогли.

Десяток неуклюжих сюжетных линий к тому же развивают очень уж торопливо. Иногда складывается ощущение, что нам показывают не завязку, а уже третий сезон сериала: бурной драмы между персонажами, которых мы еще не знаем, слишком много.

Алан Тьюдик — возможно, единственная серьезная причина смотреть «Засланца из космоса». В своей первой большой сериальной роли актер выкладывается на полную, пусть слабый сценарий и не всегда позволяет это делать.