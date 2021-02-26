«Пьяный мужчина выкрикивал протестные лозунги на дороге, пока его не сбила машина». Дело рассмотрел суд (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Как сообщали в МВД, «пьяный мужчина выкрикивал протестные лозунги на дороге, пока его не сбила машина. Происшествие случилось 24 сентября около 22 часов на улице Денисовской в Минске. На видео от очевидца аварии видно, как на проезжей части из полосы в полосу ходит человек, а его объезжают автомобили. В итоге легковой Volkswagen сбил пешехода».

— В день аварии пострадавшего 25-летнего минчанина забрала скорая помощь. Он находился в тяжелом состоянии. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, — сообщали в МВД.

Позднее пресс-служба СК сообщила о проведении следственного эксперимента на улице Денисовской. «11 ноября, с 17:00 до 18:00, вблизи дома 39 на улице Денисовской в Минске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В связи с этим будет ограничено движение в направлении улицы Маяковского», — говорится в сообщении.

Скорее всего, проводимый сегодня следственный эксперимент связан как раз с этим наездом.

Дополнено

В пресс-службе Минского городского суда сообщили, что 25 февраля судом Ленинского района г. Минска постановлен приговор по этому делу.

«Обвиняемый, не имея права управления транспортными средствами, 24 сентября 2020 года, управляя технически исправным транспортным средством, двигался по улице Денисовской со стороны переулка Мельничного в направлении улицы Маяковского со скоростью равной 80,8 км/ч. Продолжая движение с прежней скоростью, проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке и ее изменениям, имея возможность заблаговременно наблюдать пешехода, находящегося в полосе движения, которого обвиняемый мог и должен был своевременно обнаружить, немедленно не принял мер к снижению скорости движения вплоть до остановки управляемого транспортного средства, в результате чего совершил на него наезд», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения, которые относятся к категории тяжких телесных повреждений по признаку опасности для жизни.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, и на основании ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.