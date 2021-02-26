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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китайцы начали выпускать аналог Tesla и продают его по цене $4500 В январе жители Китая покупали Hong Guang Mini EV вдвое чаще, чем Tesla.

Автомобиль — результат совместной работы китайской государственной компании SAIC Motor, крупнейшего в стране производителя автомобилей, и гиганта американской автомобильной индустрии General Motors (GM).В январе жители Китая покупали Hong Guang Mini EV вдвое чаще, чем Tesla.Эксперты говорят, что Hong Guang Mini EV намного хуже американского конкурента, если говорить о возможностях его аккумулятора и динамике разгона, но электромобиль обрел популярность благодаря низкой цене и удобству в пользовании. Максимальная скорость его базовой модели — 100 километров в час, а в салоне автомобиля едва хватит места для четверых пассажиров,ВВС., руководитель маркетинговой компании China Market Research Group, поясняет, что китайское правительство серьезно относится к проблеме загрязнения окружающей среды и планирует сделать страну мировым лидером в сфере электромобилей.Чтобы сделать Hong Guang Mini EV еще более популярными, китайское правительство предлагает бесплатные и гарантированные номерные знаки. Дело в том, что во многих китайских городах нужно месяцами или даже годами ждать возможности приобрести номерной знак для автомобиля с бензиновым двигателем.Аналитики объясняют, что в Китае работает много производителей маленьких и дешевых электромобилей. Однако они не могут развивать высокую скорость. Поэтому эти машины не пользуются такой большой популярностью. Автомобили Hong Guang Mini EV — первый случай, когда крупная компания предложила покупателям автомобиль более высокого уровня.