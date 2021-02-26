ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Китайцы начали выпускать аналог Tesla и продают его по цене $4500

26.02.2021 18:05 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Китайцы начали выпускать аналог Tesla и продают его по цене 00
Фото: BBC
Бюджетный электромобиль Hong Guang Mini EV уже активно продается в Китае.

Автомобиль — результат совместной работы китайской государственной компании SAIC Motor, крупнейшего в стране производителя автомобилей, и гиганта американской автомобильной индустрии General Motors (GM).

В январе жители Китая покупали Hong Guang Mini EV вдвое чаще, чем Tesla.

Эксперты говорят, что Hong Guang Mini EV намного хуже американского конкурента, если говорить о возможностях его аккумулятора и динамике разгона, но электромобиль обрел популярность благодаря низкой цене и удобству в пользовании. Максимальная скорость его базовой модели — 100 километров в час, а в салоне автомобиля едва хватит места для четверых пассажиров, пишет ВВС.

Шон Рейн, руководитель маркетинговой компании China Market Research Group, поясняет, что китайское правительство серьезно относится к проблеме загрязнения окружающей среды и планирует сделать страну мировым лидером в сфере электромобилей.

Чтобы сделать Hong Guang Mini EV еще более популярными, китайское правительство предлагает бесплатные и гарантированные номерные знаки. Дело в том, что во многих китайских городах нужно месяцами или даже годами ждать возможности приобрести номерной знак для автомобиля с бензиновым двигателем.

Аналитики объясняют, что в Китае работает много производителей маленьких и дешевых электромобилей. Однако они не могут развивать высокую скорость. Поэтому эти машины не пользуются такой большой популярностью. Автомобили Hong Guang Mini EV — первый случай, когда крупная компания предложила покупателям автомобиль более высокого уровня.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе жители Китая покупали Hong Guang Mini EV вдвое чаще, чем Tesla.
 
Новости дня
Новости разные
 
Активисты сорвали съемки сериала «По правде говоря» для Apple TV+
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by