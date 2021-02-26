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Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в Беларуси повышаются с 1 марта

26.02.2021 18:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь с 1 марта 2021 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

согласно постановлению Совмина № 111 от 25 февраля 2021 года, ставки экспортных пошлин повышаются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – до $49,6 за 1 т (ранее – $43,8); прямогонный бензин – до $27,2 за 1 т (ранее – $24); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – до $14,8 за 1 т (ранее – $13,1).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 февраля 2021 г. Тогда ставки на нефтепродукты также были повышены.

 
 
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Беларусь с 1 марта 2021 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
 
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