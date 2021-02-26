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Билли Айлиш рассказала о своих проблемах с психикой

26.02.2021 18:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На AppleTV+ сегодня состоится премьера документального фильма о 19-летней певице Билли Айлиш под названием «Мир немного размыт» (The World’s A Little Blurry). Картина расскажет об обратной стороне с виду красивой жизни юной обладательницы премии «Грэмми» и ее подростковых проблемах с психикой, пишет spletnik.


Фото: billieeilish / Instagram

В фильме Билли признается, что, несмотря на свое состояние в 53 миллиона долларов, она до сих пор живет в доме, где прошло ее детство, и часто спит в родительской постели, потому что «боится монстров». Своим единственным спасением Айлиш называет музыку.

В фильме Билли вспоминает, что в период с 13 до 16 лет большую часть времени чувствовала себя несчастной и плакала почти каждый день. По словам звезды, тогда ее часто посещали суицидальные мысли, а в возрасте 14−15 лет она собственноручно наносила себе раны, потому что думала, что «заслужила это».

— Я никогда не думала, что доживу до этого возраста. Я никогда не чувствую себя счастливой, — признается Билли в фильме.

Айлиш также рассказывает о своей борьбе с синдромом Туретта — врожденным генетическим заболеванием нервной системы, выражающимся в систематических двигательных и звуковых тиках, которые практически невозможно контролировать. С годами Билли все же научилась подавлять проявления болезни, однако прекрасно осознает, что это может обернуться еще худшими последствиями:

— Интернет не видел моих тиков, потому что я очень хорошо их подавляю. Но дело в том, что чем дольше вы держите эти проявления болезни в себе, тем хуже они становятся впоследствии.

Айлиш часто задумывается о том, как будет справляться с обратной стороной своей популярности в будущем. В одном из своих интервью певица вспоминала нервный срыв, который когда-то случился с Бритни Спирс, и признавалась, что в ее жизни тоже были периоды, когда она чуть не побрилась налысо.

— В прошлом году во время тура по Европе я дошла до критической точки. Я боялась, что у меня будет нервный срыв и я побреюсь налысо, — поделилась Билли.

Сейчас дела у певицы обстоят гораздо лучше. Пережить сложный период ей помогла семья: родные оберегали Билли и во всем ее поддерживали. Кроме того, артистка прошла курс терапии.

 
 
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