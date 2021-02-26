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В Могилеве - серьезная авария на мосту на улице Лазаренко: две машины - в отбойнике

26.02.2021 18:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве на мосту на улице Лазаренко столкнулись две легковушки — фото и видео ДТП появились в соцсетях. На месте работали спасатели и скорая, оперативной информации о пострадавших нет.

Видео: Лера Иванова, vk.com/my.mogilev

На мосту столкнулись Skoda и Infiniti. Движение на мосту в обе стороны затруднено.



Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Могилев
 
 
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