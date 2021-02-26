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В Могилеве - серьезная авария на мосту на улице Лазаренко: две машины - в отбойнике
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на мосту на улице Лазаренко столкнулись две легковушки — фото и видео ДТП появились в соцсетях. На месте работали спасатели и скорая, оперативной информации о пострадавших нет.Видео: Лера Иванова,
На мосту столкнулись Skoda и Infiniti. Движение на мосту в обе стороны затруднено.
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Движение по улице Лазаренко затруднено.
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