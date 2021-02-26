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Помните военкома Кривоносова, который получил от Лукашенко «заряд энергии»? Теперь он получил и медаль

26.02.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственных наград удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ Лукашенко подписал 26 февраля.



Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносовсообщает Наша Нива.

Напомним, Кривоносов ранее стал героем интернет-мемов. В последние минуты «Всебелорусского собрания» 12 февраля в Минске Андрей Кривоносов решил пожать руку Лукашенко в надежде получить «заряд энергии и решимости».

Позже появилось видео, где Кривоносов передает «заряд энергии и решимости» военным. Впоследствии эстафета пожимания руки была принята управлением внутренних дел Гомельского облисполкома.
 
Теги: Минск
 
 
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Государственных наград удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ Лукашенко подписал 26 февраля.
 
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