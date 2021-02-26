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Фанаты "Немана" и брестского "Динамо" заявили о бойкоте матчей из-за политической ситуации в стране
Источник материала: Партизан
Фан-сектора брестского «Динамо» и "Немана" будут бойкотировать матчи из-за политической ситуации в стране
Официальный аккаунт фанатов брестского «Динамо» сообщил, что отказывается возвращаться на трибуны в новом сезоне.
«Дорогие друзья! Как бы тяжело ни давалось нам это решение, в преддверии предстоящего сезона вынуждены объявить, что вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем. Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли – с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями. Надеемся на понимание со стороны команды и призываем помнить: мы не отвернулись от «Динамо», и всегда где-то рядом», —
Чуть позже с аналогичным заявлением выступил фан-сектор «Немана»
«Перад стартам чарговага футбольнага сезона хочам ўсім яшчэ раз нагадаць. Актыўны фан-сектар дома і на выездзе будзе адсутнічаць да поўнай перамогі народа!
Усім дабра і цярпення! Жыве Беларусь!✌️», – заявили фанаты «Немана».
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Фан-сектора брестского «Динамо» и "Немана" будут бойкотировать матчи из-за политической ситуации в стране
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