Официальный аккаунт фанатов брестского «Динамо» сообщил, что отказывается возвращаться на трибуны в новом сезоне.

«Дорогие друзья! Как бы тяжело ни давалось нам это решение, в преддверии предстоящего сезона вынуждены объявить, что вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем. Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли – с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями. Надеемся на понимание со стороны команды и призываем помнить: мы не отвернулись от «Динамо», и всегда где-то рядом», —в заявлении фан-сектора.