Источник материала: Sputnik Беларусь

В ходе мастер-класса просветительской программы SputnikPro советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев поделился своим опытом в создании ярких заголовков, а также обратил внимание на ошибки, которые обычно допускают при этом журналисты.

Формула заголовка

Прежде чем написать заголовок, журналист должен задать себе вопрос – запомнит его читатель или нет? "Поэтому наиболее оптимальная формула в создании заголовка взята из возрастной психологии, так как читатель удерживает в памяти только 7+/-2 единицы информации", – отметил Дмитриев.

Для наглядности медиаэксперт предложил участникам мастер-класса вспомнить, как всего лишь одно предложение из семи слов "каждый охотник знает, где сидит фазан" ярко и легко раскрывает формулу радуги. Подобные конструкции запоминаются гораздо легче других. "Заголовок должен быть ярким, броским и легким для восприятия", – подчеркнул Дмитриев.

Минусы заголовков

В названии заголовка лучше избегать связки абстрактного существительного и глагола. "Дело в том, что абстрактное существительное – это не то, что хочет видеть читатель. Внимательнее стоит быть также с причастными и деепричастными оборотами", – обратил внимание Дмитриев. Также в заголовках лучше не использовать оценочные прилагательные, обобщения и придерживаться конкретики при формулировании основной мысли.

Что делает заголовок крутым

Медиаэксперт уверен, чтобы придумывать креативные заголовки надо развить в себе навык формирования ассоциаций. "Такие ассоциации могут появиться не сразу, но давать потом новые идеи для интересных заголовков", – порассуждал Дмитриев. Далее медиаэксперт попросил дать волю фантазии участникам мастер-класса и придумать ассоциации в слову "Че Гевара". "Революция, борьба" были первыми в списке предложенных вариантов. Дмитриев задал вопрос: какой заголовок будет более привлекательным – "Че Гевара был кубинским революционером" или "Чебурашку считают родственником Че Гевары"? Ответ был очевиден.

"Создать хороший заголовок помогут ассоциации, причем, наиболее продуктивны будут те, которые находятся во втором десятке. Также здесь помогут аллитерации – повторения одинаковых или однородных согласных в стихотворении, придающее ему особую звуковую выразительность, цитаты и мемы", – подытожил Дмитриев.

Top line или кликбейт

Важно, чтобы заголовок совпадал с top line – главной мыслью. "Сейчас многие заголовки дублируют top line, и в этом есть момент кликбейта или привлечения большего внимания к заголовку. Что выбрать: top line или кликбейт?" – задал вопрос Дмитриев.

Медиаэксперт все же склоняется в пользу top line, потому что в этом случае журналист сохраняет честность и порядочность в общении с аудиторией. "При использовании кликбейта, возможно, одна статья наберет большое количество просмотров, но другие не вызовут такого интереса. Необходимо постоянно взвешивать, как данная новость будет восприниматься читателями: насколько top line лучше кликбейта либо наоборот" – посоветовал медиаэксперт.

Заголовки-инструкции

Еще одной разновидностью заголовков являются заголовки-инструкции, а также их разновидность – вирусные заголовки в форме хит-парада (например, "Три способа отвлечься от пандемии" и т.п.). "Такие виды заголовков имеют право быть, но я бы советовал, чтобы количество таких инструкций не было слишком большим", – отметил Дмитриев.

В заголовках-инструкциях могут использоваться различные стилистические приемы – метафоры, метонимии. "Очень хороший пример качественных заголовков, в которых часто используются идиомы. Изменение идиом и устойчивых выражений – отличный прием для создания успешного заголовка", – отметил медиаэксперт.

Что важно в подзаголовке и лиде

Медиаэксперт считает, что для подзаголовков хорошо использовать символьные и номинативные фразы. "Интриговать в подзаголовке важно только тогда, когда действительно есть нечто интригующее. Интрига ради интриги неприемлема", – подчеркнул Дмитриев.

По мнению медиаэксперта, важно обращать достаточное внимание на лид. "Главное назначение лида – заставить читателя прочитать текст до конца. В лидах Sputnik никогда не указывается top line, здесь мы ограничиваемся только ее подробностями, деталями – интересными моментами", – сказал он.

Существует несколько разновидностей лидов:

информативный (что, где и когда произошло)

атмосферный (задает атмосферу, задачу)

ретроспективный (отсылает к прошлому)

цитатный

"В лиде стоит избегать повторения заголовка, абстрактных слов и выражений и всегда стараться искать яркие моменты, которые вызовут у читателя интерес", – резюмировал Дмитриев.

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