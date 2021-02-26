До +13. Весна продолжается, но все может перемениться

Источник материала: Onliner

На вечер пятницы ситуация такая: юго-запад потратил почти весь с таким трудом накопленный снег, центр тоже быстро расходует и только наш в меру дальний восток подгреб все под себя и упорно держит запас — там до 42 сантиметров. Возвращения зимы пока не предвидится, но нас периодически задевает холодным боком арктический пузырь из прошлой серии, который теперь бесцельно гоняет по России, ударяясь о ее стенки. Кроме того, что-то идет с Балтики.

В четверг юго-запад припекло до 15 градусов, в пятницу днем было за 10. (Кстати, некоторые ругают 90-е, но забывают, что 25 февраля в 1990-м в Бресте было 16,9 градуса!) За пару суток мы потеряли на разных участках до 10 сантиметров снега. В дальнейшем небольшие осадки еще возможны, но это, видимо, будет «снегодождь», из которого непонятно как лепить снеговика.

Тем временем что-то расплывчатое, сырое и прохладное движется к нам из Прибалтики. На севере немного похолодает, сгустятся облака. Температура в выходные может попрыгать через ноль ночью и днем. А это, как мы помним, грозит туманами и гололедицей. На западе ждем ветер до 18 метров в секунду.

Дальше дневной разброс получается по-прежнему весенним — от 3 тепла на севере и северо-востоке до 13 в Брестской области. Но от посева яровых там пока воздерживаются, потому что толком не видно, что будет во второй половине недели. Опять же пузырь непредсказуем и может отрикошетить от Уральских гор.