Источник материала: Хартия'97

В Гродно начали судить «двойника» Тихановского 26.02.2021, 18:22

фото: svaboda.org

Александр Аранович отказался от показаний в суде и не признает свою вину.

Сегодня в Гродно начался процесс над политзаключенным Александром Арановичем. Дело рассматривает судья Алена Петрова, сообщает Telegram-канал «Страна для жизни» .

Водителя автодома «Страны для жизни» обвиняют за якобы организацию акций, грубо нарушающих общественный порядок. Речь о разрешенных пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Гродно и Могилеве.

Александр отказался давать показания в суде, как и во время следствия.

По версии следствия, Аранович «вдохновленный Статкевичем и Северинцем, присоединился к активистам «Страны для жизни» . Вместе с Тихановским, Фурмановым, Статкевичем и другими вели разрушительную агитацию. Под видом пикета по сбору подписей в Гродно они провели незаконное массовое мероприятие без разрешения властей» .

А также «специально одевался с Тихановским в похожую одежду и помогал ему в неправомерных действиях».

Александр Аранович не признает себя виновным. По его словам, обвинение было необоснованным и непонятным.

Суд отложен до 1 марта.

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