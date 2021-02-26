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В Гродно начали судить «двойника» Тихановского
Источник материала: Хартия'97
В Гродно начали судить «двойника» Тихановского
Александр Аранович отказался от показаний в суде и не признает свою вину.
Сегодня в Гродно начался процесс над политзаключенным Александром Арановичем. Дело рассматривает судья Алена Петрова, сообщает Telegram-канал
Водителя автодома «Страны для жизни» обвиняют за якобы организацию акций, грубо нарушающих общественный порядок. Речь о разрешенных пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Гродно и Могилеве.
Александр отказался давать показания в суде, как и во время следствия.
По версии следствия, Аранович «вдохновленный Статкевичем и Северинцем, присоединился к активистам «Страны для жизни» . Вместе с Тихановским, Фурмановым, Статкевичем и другими вели разрушительную агитацию. Под видом пикета по сбору подписей в Гродно они провели незаконное массовое мероприятие без разрешения властей» .
А также «специально одевался с Тихановским в похожую одежду и помогал ему в неправомерных действиях».
Александр Аранович не признает себя виновным. По его словам, обвинение было необоснованным и непонятным.
Суд отложен до 1 марта.
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Александр Аранович отказался от показаний в суде и не признает свою вину.
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