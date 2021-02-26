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СМИ: Германия готова приостановить строительство «Северного потока-2»

26.02.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

СМИ: Германия готова приостановить строительство «Северного потока-2»

  • 26.02.2021, 18:20
СМИ: Германия готова приостановить строительство «Северного потока-2»
фото: Vladimir Serebryanskiy

Правящая коалиция в Бундестаге рассматривают четыре варианта действий в ситуации вокруг проекта.

Правительство Германии и правящая коалиция в Бундестаге рассматривают четыре варианта действий в ситуации вокруг проекта «Северный поток - 2», в том числе - временную остановку строительства трубопровода для переговоров с Вашингтоном и недовольными странами Восточной Европы

Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой источники, знакомые с позицией Берлина, пишет сайт finanz.ru.

Несмотря на то, что новая администрация США считает строительство «Северного поток - 2» ошибкой, она готова к диалогу о будущем газопровода «на высоком уровне» с правительством ФРГ, утверждают источники издания.

Власти Германии думают, как удовлетворить американцев и дать проекту шанс на завершение, несмотря на уже введенные и анонсированные санкции.

Одним из возможных вариантов называется применение к газопроводу «механизма отключения», то есть прекращения поставок газа по «Северному потоку - 2» в случае сокращения Россией объемов транспортируемого через Украину газа. Однако такой сценарий вызывает много вопросов «с юридической и политической точек зрения», хотя в целом и положительно оценивается в США.

«Угрожать прекращением собственного снабжения - это не умная стратегия», - считает, например, председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген. Эксперты предупреждают о том, что Германия, создав «механизм отключения», по сути «выстрелила бы себе в ногу»: цены на газ в таком случае взлетят, а компании, участвующие в проекте, могут потребовать возмещения ущерба в многомиллиардном размере.

Вторым вариантом является приостановка строительства на время проведения переговоров с США. Обсуждается создание комиссии, в которую бы вошли представители США, ряда стран ЕС, в том числе Восточной Европы.

Третий сценарий, который обсуждается в правительстве ФРГ, предусматривает значительное увеличение инвестиций в энергетический сектор Украины и усиление кооперации в энергетической области, изучение возможностей поставок в будущем оттуда «зеленого» водорода.

И четвертый вариант действий - просто доведение строительства до конца, несмотря на все угрозы и критику проекта. Но это означало бы неизбежное ухудшение отношений с США. Правительство ФРГ стремится найти пакетное решение, которое бы позволило достигнуть компромисса со всеми заинтересованными сторонами.

О санкциях и о проекте

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников «Северного потока - 2». Речь идет о законах «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) и «О защите европейской энергетической безопасности» (PEESA).

В результате из проекта вышли 18 европейских компаний, в том числе страховщики Munich Re и Zurich Insurance Group, датская инжиниринговая корпорация Ramboll и норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL).

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