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Адвокат: Виктору Бабарико не сообщили о перерыве по его делу в суде

26.02.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Адвокат: Виктору Бабарико не сообщили о перерыве по его делу в суде

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  • 26.02.2021, 17:59
Адвокат: Виктору Бабарико не сообщили о перерыве по его делу в суде
Виктор Бабарико

Дмитрий Лаевский заявил, что экс-банкир остается свободным даже в тюрьме.

Экс-банкира и экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико не поставили в известность о перерыве по его делу в суде, сообщил в своем Telegram-канале адвокат Дмитрий Лаевский.

Защитник сегодня посетил Бабарико в СИЗО КГБ. «Оказалось, что ему даже не сообщали о перерыве в суде. Узнал о причинах перерыва, он также удивился, почему не задействован запасной судья или народный заседатель, которые были объявлены в первый день заседания. Еще поговорили о конспирологии и информационных вбросах, посмеялись», — отметил он.

По словам Лаевского, его подзащитный прекрасно держится: «Ни пропаганда, ни сфабрикованные обвинения, ни арест сына и близких людей, ни угроза конфискации имущества, ни восемь месяцев заключения — ничто не сломило волю человека, он остается свободным даже в тюрьме, с ясным умом и верой в добро».

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Дмитрий Лаевский заявил, что экс-банкир остается свободным даже в тюрьме.
 
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