Источник материала: Хартия'97

Американские спецслужбы объявили вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать «повара Путина» 7 26.02.2021, 17:49

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Евгений Пригожин и Владимир Путин

Фото: AP

Информацию о Евгении Пригожине оценили в $250 тысяч.

Американские спецслужбы объявили вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать «повара Путина» Евгения Пригожина

Информацию о российском олигархе оценили в $250 тысяч, сообщает РИА «Новости» .

По данным ФБР, российский предприниматель пытался повлиять на внутреннюю политику США, в том числе, на результаты президентских выборов 2016 года. Пригожина называют основным спонсором агентства интернет-исследований – так называемой «Фабрики троллей». Ранее личные аккаунты Пригожина заблокировали Facebook и Twitter.

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