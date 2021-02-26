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Американские спецслужбы объявили вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать «повара Путина»
Источник материала: Хартия'97
Американские спецслужбы объявили вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать «повара Путина»
Информацию о Евгении Пригожине оценили в $250 тысяч.
Американские спецслужбы объявили вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать «повара Путина» Евгения Пригожина
Информацию о российском олигархе оценили в $250 тысяч, сообщает РИА
По данным ФБР, российский предприниматель пытался повлиять на внутреннюю политику США, в том числе, на результаты президентских выборов 2016 года. Пригожина называют основным спонсором агентства интернет-исследований – так называемой «Фабрики троллей». Ранее личные аккаунты Пригожина заблокировали Facebook и Twitter.
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Американские спецслужбы объявили вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать «повара Путина»
Информацию о Евгении Пригожине оценили в $250 тысяч.
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