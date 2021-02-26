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«Дальнейший рост реальных ставок в США относительно других стран может вернуть доллару поддержку, усилив при этом давление на фондовые индексы», - говорит главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

«Учитывая сильное влияние динамики облигаций США на развивающиеся рынки в ближайшее время риски роста доходности UST продолжат оказывать давление на российские облигации», - предупреждает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гособлигации России пробили «дно» после распродажи в США Ситуация на рынке американского долга «породила панику».

В пятницу индекс RGBI, отслеживающий цены долговых бумаг правительства РФ, обновил минимум с апреля прошлого года, опустившись до отметки 147,53 пункта.На 15.05 мск 6-летние облигации федерального займа (выпуск 26207) дешевеют на 0,29% с ростом доходности до 6,47% годовых. 7-летние ОФЗ 26212 торгуются с доходностью 6,55%, теряя в цене 0,3%.10-летние бумаги (ОФЗ 26218) падают на 0,5%, выпуск с погашением в 2030 году (ОФЗ 26228) теряет 0,65%. Доходности облигаций со сроком от 12 лет пробили планку 7% годовых.На российский госдолг перекинулся «пожар», полыхающий на рынке американских государственных облигаций, где на фоне масштабных распродаж доходности стремительно улетают вверх.Ставки по 10-летним казначейским бумагам США с 1% в начале года подскочили до 1,52%, показав рост, которого биржи не видели с избранияв 2016 году.Доходность 30-летних бумаг взлетела с рекордной за 11 лет скоростью и достигла 2,27% годовых. 5-летние бумаги прибавили 27 б.п. в доходности за два дня и в моменте добирались до 0,86% годовых.Ситуация на рынке американского долга - крупнейшего на планете и достигающего четверти глобального ВВП - «породила панику», констатирует директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Хаос охватил рынки от развитых до развивающихся.Доходность 10-летних государственных облигаций Японии достигла 0,16% (максимума с 2016 года), при том что центробанк взялся удерживать ее у нулевой отметки.Рухнул контроль за доходностью в Австралии: 10-летние ставки достигали 0,15% при таргете ЦБ в 0,1%. Вверх устремились доходности европейского долга, напомнив трейдерам о долговом кризисе 10-летней давности.Следом распродажа охватила рынки развивающихся стран. Локальные 10-летние гособлигации Бразилии в четверг выросли в доходности до 8,51% (+21 б.п.), Мексики - до 6,25% (+19 б.п.), Индонезии - до 6,57% (+8 б.п.).Российские облигации начали сбрасывать иностранные инвесторы, отмечает Полевой. Эти продажи частично компенсировал спрос со стороны локальных участников, но его оказалось недостаточно, чтобы затормозить обвал.Доходности в США растут по мере того, как инфляция ускоряется, а американский Минфин размещает гигантские объемы бумаг, чтобы профинансировать дефицит бюджета и план стимулов для экономики.На этой неделе ведомство провело аукционы 2-, 5- и 7-летних нот на общую сумму 210 млрд долларов.Если распродажа затронет короткие бумаги, будет сигнализировать о более быстром, чем ожидалось, ужесточении монетарной политики в будущем и усилит конкуренцию за глобальный капитал, предупреждает, руководитель отдела по государственным облигациям развивающихся стран в Aberdeen Standard Investments в Лондоне.ФРС может задуматься о сворачивании скупки активов уже во второй половине этого года, если вакцинация будет проходить хорошо, а экономика покажет рост на 4-5%, сказал Reuters аналитик BCA ResearchНегатив на внешних рынках подливает масла в огонь для ОФЗ, которые уже страдают от внутренних проблем. Это - навес предложения от Минфина и планы ЦБ по ужесточению денежной политики, указывает Кошелев.Для финансирования дефицита бюджета правительство планирует занять в этом году 2,7 трлн рублей. При этом центробанк на заседании в феврале провозгласил конец эры снижения ключевой ставки и анонсировал ее возвращение в нейтральный диапазон 5-6%.К концу февраля Минфину удалось продать ОФЗ лишь на 180 млрд рублей. Это меньше пятой части квартального плана, который составлял триллион рублей.