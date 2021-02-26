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Фанаты ФК «Динамо-Брест» объявили бойкот матчам команды
Источник материала: UDF
Фанаты брестского «Динамо» / ultrasgroup.com
«Вернуться на сектор в нынешних условиях мы не можем. Считаем, что это будет кощунством в отношении репрессированных за последние полгода по притянутым за уши поводам парней из нашего и других фан-движений страны.
Наши мысли — с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями», —
В 2019 году брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси.
Новый чемпионат страны по футболу начнется 12 марта.
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Новый чемпионат страны по футболу начнется 12 марта.
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