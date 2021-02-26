Фанаты ФК «Динамо-Брест» объявили бойкот матчам команды

Источник материала: UDF

«Вернуться на сектор в нынешних условиях мы не можем. Считаем, что это будет кощунством в отношении репрессированных за последние полгода по притянутым за уши поводам парней из нашего и других фан-движений страны.Наши мысли — с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями», —в заявлении фанатского движения.