ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самый популярный белорусский фудблогер рассказал, почему не планирует открывать свой ресторан

26.02.2021 18:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Один из самых популярных столичных фудблогеров, известный как «Кокобай», рассказал, почему не планирует открывать собственный ресторан в Минске, а также поделился, что у него есть доли в двух заведениях. Интервью с ним вышло на YouTube-канале белорусского журналиста Никиты Мелкозерова «Жизнь-малина».


Скриншот YouTube

Павел «Кокобай» — самый известный фудблогер в Беларуси: в Instagram на него подписаны более 354 тысяч человек. Он стал новым героем YouTube-шоу Никиты Мелкозерова «Жизнь-малина». На вопрос журналиста о том, почему Павел не открывает свое заведение, фудблогер ответил так:

— Во-первых, нет лишних денег для открытия заведения — это минимум 40 косарей [тысяч долларов]. Во-вторых, каждый должен делать то, что должен. Я не вижу себя ресторатором, мне это не нравится.

«Кокобай» рассказал, что ему не раз предлагали открыть свою точку общепита, в том числе под его брендом, но ему это неблизко. При этом Павел поделился, что сам он уже «проинвестировался в два заведения». Какие — не уточнил. Но суммы инвестиции назвал «довольно порядочными»: говорит, за них можно было бы построить «небольшую „однушку“ в Боровой».

— Ты можешь занести в банк деньги — и получать какие-то свои копеечки. А можешь принести их в заведения — и получать в три-четыре раза больше, чем с депозита в банке.

— Эти заведения были в обзорах «Кокобая»? — спросил Мелкозеров.

— Нет. Они старые, давно уже работают. Зачем им такая популярность? Пускай спокойно работают, деньги приносят старикам. (Смеется.)

Кроме прочего, в часовом интервью «Кокобай» высказал свое отношение к культуре еды в Беларуси, забастовкам заведений и закрытию бара SVOBODY, 4.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых популярных столичных фудблогеров, известный как «Кокобай», рассказал, почему не планирует открывать собственный ресторан в Минске, а также...
 
Новости дня
Новости разные
 
Двух менчукоў асудзілі на тры гады «хіміі» за інсталяцыю з фота Качанавай і Кубракова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by