Самый популярный белорусский фудблогер рассказал, почему не планирует открывать свой ресторан

Источник материала: Tut.by

Один из самых популярных столичных фудблогеров, известный как «Кокобай», рассказал, почему не планирует открывать собственный ресторан в Минске, а также поделился, что у него есть доли в двух заведениях. Интервью с ним вышло на YouTube-канале белорусского журналиста Никиты Мелкозерова «Жизнь-малина».



Скриншот YouTube

Павел «Кокобай» — самый известный фудблогер в Беларуси: в Instagram на него подписаны более 354 тысяч человек. Он стал новым героем YouTube-шоу Никиты Мелкозерова «Жизнь-малина». На вопрос журналиста о том, почему Павел не открывает свое заведение, фудблогер ответил так:

— Во-первых, нет лишних денег для открытия заведения — это минимум 40 косарей [тысяч долларов]. Во-вторых, каждый должен делать то, что должен. Я не вижу себя ресторатором, мне это не нравится.

«Кокобай» рассказал, что ему не раз предлагали открыть свою точку общепита, в том числе под его брендом, но ему это неблизко. При этом Павел поделился, что сам он уже «проинвестировался в два заведения». Какие — не уточнил. Но суммы инвестиции назвал «довольно порядочными»: говорит, за них можно было бы построить «небольшую „однушку“ в Боровой».

— Ты можешь занести в банк деньги — и получать какие-то свои копеечки. А можешь принести их в заведения — и получать в три-четыре раза больше, чем с депозита в банке.

— Эти заведения были в обзорах «Кокобая»? — спросил Мелкозеров.

— Нет. Они старые, давно уже работают. Зачем им такая популярность? Пускай спокойно работают, деньги приносят старикам. (Смеется.)

Кроме прочего, в часовом интервью «Кокобай» высказал свое отношение к культуре еды в Беларуси, забастовкам заведений и закрытию бара SVOBODY, 4.