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Олени все еще бродят по улицам Мстиславля. Люди за них переживают

26.02.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жители Мстиславля тревожатся об оленях, которые появились на улицах города еще осенью прошлого года. Они и в феврале ходят по садам и огородам жителей в поисках еды.


Фото: Денис Костюкевич

Об этом блогеру Денису Костюкевичу рассказали мстиславчане.

Кто-то их жалеет и подкармливает, но находятся и такие, кто стреляет в животных из пневматики лишь за то, пишет mogilev.online, что они к яблоне подошли.


Больше месяца стадо живет на улице Пушкина, а раненная олениха с детенышем ходят по улице Лермонтова.

«Просто олени не читали в местной газете, что для них поставили кормушки на территории „Семигорья“ для того, чтобы отловить и доставить в зоосад», — пишет Денис.

Мстиславская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды только статьей в газете «помогла» оленям. Наступает весна. Животным грозит опасность: их могут ранить или покалечить, когда они полезут на засеянные огороды. Жители Мстиславля снова обращаются в инспекцию:

«Уважаемая Мстиславская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. Просим Вас помощь оленям найти достойное место жительства и перевезти их туда, так как с наступлением весны животным грозит опасность. Сообщаем место нахождения оленей: улица Лермонтова и улица Пушкина. С уважением, жители города, которым не безразлична судьба животных, оставленных на произвол судьбы».


Фото: Денис Костюкевич
 
 
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Жители Мстиславля тревожатся об оленях, которые появились на улицах города еще осенью прошлого года. Они и в феврале ходят по садам и огородам жителей в поисках...
 
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