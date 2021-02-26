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В Минске меняют маршруты автобусов и троллейбусов

26.02.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 марта в Минске меняются маршруты нескольких автобусов и троллейбусов. Отмечается, что новшества вводятся «с целью развития экологического электрического транспорта».



Троллейбус №52 «Малиновка-4 – Кунцевщина» продлевается еще дальше вглубь Каменной Горки, до разворотного кольца «Люцинская», сообщает «Столичный транспорт и связь». При этом изменится маршрут и на других участках. Троллейбус пойдет в обоих направлениях по улицам Слободская, Рафиева, Горецкого, Лобанка, Кунцевщина, Казимировкая, Неманская, Налибокская, Каменногорская и получит новое наименование №52 «МАЛИНОВКА-4 – ЛЮЦИНСКАЯ».

По будним дням будет ходить новый ТРОЛЛЕЙБУС №56 «СЕРЕБРЯНКА – ДРАЖНЯ». Он целиком повторит маршрут автобуса №56 и пойдет по улице Малинина, проспекту Рокоссовского, улицам Плеханова, Долгобродской, Ваупшасова, Солтыса.

При этом сам АВТОБУС №56 закроют. Также закроют и ТРОЛЛЕЙБУС №35Д «Серебрянка – Круглая площадь». А на новом маршруте №56 в часы пик троллейбусы будут ходить чаще, чем до этого ходили автобусы.
 
Теги: Минск
 
 
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С 1 марта в Минске меняются маршруты нескольких автобусов и троллейбусов. Отмечается, что новшества вводятся «с целью развития экологического электрического...
 
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