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В Минске меняют маршруты автобусов и троллейбусов
Источник материала: Партизан
С 1 марта в Минске меняются маршруты нескольких автобусов и троллейбусов. Отмечается, что новшества вводятся «с целью развития экологического электрического транспорта».
Троллейбус №52 «Малиновка-4 – Кунцевщина» продлевается еще дальше вглубь Каменной Горки, до разворотного кольца «Люцинская»,
По будним дням будет ходить новый ТРОЛЛЕЙБУС №56 «СЕРЕБРЯНКА – ДРАЖНЯ». Он целиком повторит маршрут автобуса №56 и пойдет по улице Малинина, проспекту Рокоссовского, улицам Плеханова, Долгобродской, Ваупшасова, Солтыса.
При этом сам АВТОБУС №56 закроют. Также закроют и ТРОЛЛЕЙБУС №35Д «Серебрянка – Круглая площадь». А на новом маршруте №56 в часы пик троллейбусы будут ходить чаще, чем до этого ходили автобусы.
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С 1 марта в Минске меняются маршруты нескольких автобусов и троллейбусов. Отмечается, что новшества вводятся «с целью развития экологического электрического...
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