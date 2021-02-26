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Шерстнев назвал убыточными и бесперспективными 37 животноводческих комплексов, построенных на Витебщине при СССР

26.02.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об убыточности и бесперспективности без серьезных вложений животноводческих комплексов, построенных в Витебской области еще во времена Советского Союза, заявил Николай Шерстнев.


Удивленная корова. Фото pixabay.com

— Сегодня в области имеется 15 комплексов по откорму КРС на 63 тысячи постановочных мест, 22 свинокомплекса на 512 тысяч голов, срок эксплуатации которых составляет 30-40 лет, — приводятся слова губернатора на сайте Витебского облисполкома.

При этом БелТА уточняет, что господин Шерстнев заявил о том, что все эти комплексы убыточны, без проведения капитального ремонта и обновления их дальнейшая эксплуатация бесперспективна.

В самое ближайшее время в регионе нужно отремонтировать 250 производственных помещений для содержания 55 000 — 60 000 голов скота, что составляет только пятую часть от поголовья животноводства Витебской области, пишет ННВ.

*— Главный вопрос, сдерживающий эти работы, — отсутствие источников финансирования. Объекты не включены в госпрограммы финансирования на текущую пятилетку, нет доступных кредитов. В данной ситуации без помощи государства не обойтись, — уверен председатель Витебского облисполкома.

Ранее «ННВ» сообщали, что также печально губернатор охарактеризовал и состояние парка сельхозтехники в области. По информации Шерстнева, более 3000 из имеющихся в колхозах 6000 тракторов уже давно требуют замены по причине полностью выработанного ресурса.
 
 
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Об убыточности и бесперспективности без серьезных вложений животноводческих комплексов, построенных в Витебской области еще во времена Советского Союза, заявил...
 
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