Украина рассматривает вопрос введения санкций в отношении белорусских властей и бизнесменов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил МИДу, Минэкономики и Госпогранслужбе изучить вопрос введения санкций в отношении белорусских чиновников и бизнесменов, близких к властям. Это следует из письма, которое получил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (фракция бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность») из правительства за подписью премьера.





«На ваше обращение относительно возможности внесения на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложений о применении санкций к белорусским лицам сообщаем, что МИД, Минэкономики и администрации Госпогранслужбы поручено рассмотреть данный вопрос», — говорится в ответе Шмыгаля на запрос Гончаренко.

Официальный ответ премьера украинский депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

Он обращает внимание, что Европейский союз, Великобритания и США вводят санкции против официальных лиц Беларуси и бизнесменов, которые близки к белорусским властям, и недоумевает, почему Украина не вводит санкций в отношении белорусских чиновников и бизнесменов, «у которых есть активы и финансовые счета в Украине».

«Надеюсь, правительство, Совет национальной безопасности и обороны Украины и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее», — написал Гончаренко.

На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о возврате в госсобственность трубопровода, который был предназначен для прокачки нефтепродуктов из Беларуси в Украину и является собственностью белорусского бизнесмена Николая Воробья.