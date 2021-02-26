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Украина рассматривает вопрос введения санкций в отношении белорусских властей и бизнесменов

26.02.2021 19:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил МИДу, Минэкономики и Госпогранслужбе изучить вопрос введения санкций в отношении белорусских чиновников и бизнесменов, близких к властям. Это следует из письма, которое получил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (фракция бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность») из правительства за подписью премьера.

Украина рассматривает вопрос введения санкций в отношении белорусских властей и бизнесменов

«На ваше обращение относительно возможности внесения на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложений о применении санкций к белорусским лицам сообщаем, что МИД, Минэкономики и администрации Госпогранслужбы поручено рассмотреть данный вопрос», — говорится в ответе Шмыгаля на запрос Гончаренко.

Официальный ответ премьера украинский депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

Он обращает внимание, что Европейский союз, Великобритания и США вводят санкции против официальных лиц Беларуси и бизнесменов, которые близки к белорусским властям, и недоумевает, почему Украина не вводит санкций в отношении белорусских чиновников и бизнесменов, «у которых есть активы и финансовые счета в Украине».

«Надеюсь, правительство, Совет национальной безопасности и обороны Украины и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее», — написал Гончаренко.

На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о возврате в госсобственность трубопровода, который был предназначен для прокачки нефтепродуктов из Беларуси в Украину и является собственностью белорусского бизнесмена Николая Воробья.

 
 
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил МИДу, Минэкономики и Госпогранслужбе изучить вопрос введения санкций в отношении белорусских чиновников и...
 
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