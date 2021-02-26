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Светлана Тихановская обсудит с руководством Финляндии ситуацию в Беларуси
Источник материала: Навiны
Светлана Тихановская 1—4 марта посетит Финляндию.
Как сообщает пресс-служба экс-кандидата в президенты, запланированы ее встречи с президентом Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин, министром иностранных дел Пеккой Хаависто и другими представителями правительства.
Тихановская также встретится с почетным председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илккой Канерва.
На встречах будет обсуждаться ситуация в Беларуси и поддержка Финляндией беларусского гражданского общества.
Пресс-служба напоминает, что Тихановская ранее встречалась с главой МИД Финляндии во время его визита в Вильнюс. «Правительство Финляндии выразило тогда полную поддержку белорусов в их мирной борьбе за свободу и демократию после фальсификации выборов в августе прошлого года», — отмечается в сообщении.
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Светлана Тихановская 1—4 марта посетит Финляндию.
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