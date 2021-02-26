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Светлана Тихановская обсудит с руководством Финляндии ситуацию в Беларуси

26.02.2021 19:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская 1—4 марта посетит Финляндию.

Светлана Тихановская обсудит с руководством Финляндии ситуацию в Беларуси
Тихановская с министром иностранных дел Пеккой Хаависто в Вильнюсе. Фото: КС

Как сообщает пресс-служба экс-кандидата в президенты, запланированы ее встречи с президентом Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин, министром иностранных дел Пеккой Хаависто и другими представителями правительства.

Тихановская также встретится с почетным председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илккой Канерва.

На встречах будет обсуждаться ситуация в Беларуси и поддержка Финляндией беларусского гражданского общества.

Пресс-служба напоминает, что Тихановская ранее встречалась с главой МИД Финляндии во время его визита в Вильнюс. «Правительство Финляндии выразило тогда полную поддержку белорусов в их мирной борьбе за свободу и демократию после фальсификации выборов в августе прошлого года», — отмечается в сообщении.

 
 
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