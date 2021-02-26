Видеофакт. Взгляд Виктора Лукашенко, когда отец называет его конкурентом

Источник материала: Салiдарнасць

В какой-то момент будущий президент НОКа изменился в лице.





26 февраля Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. До этого он занимал должность первого вице-президента этой структуры.

Видео Пул первого

Во время объявления кандидатур (их было две — Александр и Виктор Лукашенко), правитель Беларуси перебил ведущую вопросами, которые заставили измениться в лице его старшего сына:

— Это что — он уже со мной конкурирует, да? Ну, раз две кандидатуры, значит конкуренция?