|
Видеофакт. Взгляд Виктора Лукашенко, когда отец называет его конкурентом
26.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В какой-то момент будущий президент НОКа изменился в лице.
26 февраля Виктор Лукашенко
Видео Пул первого
Во время объявления кандидатур (их было две — Александр и Виктор Лукашенко), правитель Беларуси перебил ведущую вопросами, которые заставили измениться в лице его старшего сына:
— Это что — он уже со мной конкурирует, да? Ну, раз две кандидатуры, значит конкуренция?
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В какой-то момент будущий президент НОКа изменился в лице.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)