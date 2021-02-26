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Цифра дня. Насколько упали реальные пенсии

26.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В последний раз такое падение наблюдалось два года назад.

В январе этого года реальные пенсии упали на 1,1% к предыдущему месяцу. В последний раз такое падение на таком уровне было в феврале 2019 года. Еще большее снижение реальных пенсий было в октябре 2017-го, тогда они упали на 1,2%, напоминает TUT.BY.

В 2020 году реальные пенсии падали 8 месяцев из 12-ти. Рост был только в мае, июле, августе, декабре. Трудовые пенсии в прошлом году повышали в июле и декабре.

Средний размер назначенных пенсий в январе этого года составил 482,6 рубля.

 
 
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В последний раз такое падение наблюдалось два года назад.
 
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