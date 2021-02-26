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Как Пашинян расколол Армению "Искандерами", и что об этом думает Россия

26.02.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Новая волна протестов началась после заявления Пашиняна об "Искандерах" - он сказал, что ракеты российских комплексов якобы сработали лишь на 10%. Так он прокомментировал слова экс-президента страны Сержа Саргсяна о том, почему "Искандеры" не пошли в ход в самом начале боевых действий в Карабахе.

В генштабе страны над высказыванием Пашиняна об "Искандерах" посмеялись, за что последовал ответ - замначальника ведомства лишился поста: премьер его уволил. Генштаб тут же потребовал отставки главы правительства.

© Sputnik / Стрингер
Что не так с заявлениями Пашиняна об "Искандере"?

"Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо сносили нападки действующих властей против армии, однако всему есть предел. Неэффективное управление и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели", - говорится в заявлении Генштаба.

Пашинян в свою очередь призвал военных заниматься своим делом по защите страны.

В Минобороны России же заявили, что Пашиняна ввели по поводу "Искандеров" в заблуждение.

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В Кремле заявили, что наблюдают за происходящим в Армении с тревогой и призвали всех к спокойствию.

 
 
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Армянская оппозиция продолжает настаивать на отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна – протестующие недовольны действующей властью. Как слова главы...
 
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