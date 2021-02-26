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Оба хотели проскочить? Типичное ДТП на перекрестке попало в объективы сразу двух регистраторов (видео)
Источник материала: Onliner
Авария случилась вечером в четверг, 25 февраля, в микрорайоне Ольшанка в Гродно. История типичная: вероятно, оба водителя хотели проскочить на «розовый» свет. ДТП попало в объективы стразу двух автомобильных регистраторов, благодаря чему мы можем рассмотреть все в подробностях.
На записи видно, что водитель Volkswagen завершал поворот налево, в этот момент ему уже загорелся красный свет. А с противоположной стороны, судя по видеокадрам, на такой же красный свет проскочить прямо хотел водитель на Lancia. В результате произошло столкновение. В итоге Volkswagen развернуло на 180 градусов, а Lancia запрыгнула на бордюр с другой стороны перекрестка.
Очевидцем аварии
— Думаю, автомобили — в утилизацию. Хорошо, что люди не пострадали, — сказал очевидец.
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Оба хотели проскочить? Типичное ДТП на перекрестке попало в объективы сразу двух регистраторов (видео)
Авария случилась вечером в четверг, 25 февраля, в микрорайоне Ольшанка в Гродно. История типичная: вероятно, оба водителя хотели проскочить на «розовый» свет. ДТП...
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