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Оба хотели проскочить? Типичное ДТП на перекрестке попало в объективы сразу двух регистраторов (видео)

26.02.2021 19:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Авария случилась вечером в четверг, 25 февраля, в микрорайоне Ольшанка в Гродно. История типичная: вероятно, оба водителя хотели проскочить на «розовый» свет. ДТП попало в объективы стразу двух автомобильных регистраторов, благодаря чему мы можем рассмотреть все в подробностях.

На записи видно, что водитель Volkswagen завершал поворот налево, в этот момент ему уже загорелся красный свет. А с противоположной стороны, судя по видеокадрам, на такой же красный свет проскочить прямо хотел водитель на Lancia. В результате произошло столкновение. В итоге Volkswagen развернуло на 180 градусов, а Lancia запрыгнула на бордюр с другой стороны перекрестка.

Очевидцем аварии стал читатель портала autogrodno.by, который, по его словам, сразу подбежал к автомобилистам. Он говорит, что за рулем Lancia был молодой водитель, а в Volkswagen ехал мужчина постарше, в салоне находился его маленький сын.

— Думаю, автомобили — в утилизацию. Хорошо, что люди не пострадали, — сказал очевидец.
Сообщается, что водитель маршрутки заметил, как после удара из Volkswagen вытекало топливо, и поспешил достать из машины ребенка.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария случилась вечером в четверг, 25 февраля, в микрорайоне Ольшанка в Гродно. История типичная: вероятно, оба водителя хотели проскочить на «розовый» свет. ДТП...
 
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