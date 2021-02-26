Экс-глава регионального отделения Белгазпромбанка получил три года лишения свободы

сообщает interfax.by со ссылкой на госагентство БелТА в пятницу. "Судья озвучила приговор - 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 300 базовых величин, лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных работ, сроком на 5 лет", -interfax.by со ссылкой на госагентство БелТА в пятницу.





Исходя из материалов дела, еще в должности заместителя директора Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" Кармызов уговорил свою знакомую Светлану Цедик взять на свое имя кредит для бизнесмена и директора ОДО "Арсенал" Владимира Новикова. Деньги нужны были для обеспечения стабильной работы предприятия. За успешно оформленную сделку Кармызов должен был получить от своего знакомого 10% от суммы кредита. Свою вину обвиняемый признал частично.





Как сообщалось, члена инициативной группы и директора могилевского филиала "Белгазпромбанка" Сергея Кармызова задержали 12 июня после обысков в "Белгазпромбанке" и частных компаниях. Также в Могилеве был задержан областной координатор инициативной группы экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, бывший зампред горисполкома Владимир Дударев.





Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня.





Верховный суд Беларуси начал рассматривать дело Белгазпромбанка 17 февраля, рассмотрение дела отложено до 9 марта.





Бабарико обвиняют в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получала от представителей этих организаций незаконные денежные вознаграждения.





Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.