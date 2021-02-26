“Доавгустовские силовики” полетели со своих мест. Виктор Лукашенко – вслед за ними









Ей только время для этого необходимо…





Итак, Виктор Лукашенко стал президентом НОК. Это единственная должность в стране, кроме самой главной, где руководителю позволено именоваться “президентом”. 23 года Александр Лукашенко совмещал эти должности, выступая так сказать в двух ипостасях, и вот решил пустить старшего сына “на хозяйство”.





Фактически будучи в должности вице-президента НОК, Виктор уже вовсю руководил структурой и даже выполнял представительские функции. Поэтому во внутреннем раскладе НОК ничего нового не произошло. Интересным является другое – он больше не помощник президента по вопросам безопасности. Эта должность позволяла ему курировать силовой блок. Отставка означает, что больше такой деятельности от него не ожидают.





Вывод напрашивается один. Несмотря на ура-патриотический пропагандистский угар, Лукашенко посчитал, что допустив жесткое противостояние, доведя ситуацию до жесткой конфронтации, “вперёд смотрящие”, какими-бы ультра-мега-лояльными они ни были, все же не сдали экзамен.





Помните, что Лукашенко всегда требовал, чтобы ему докладывали “что будет”? Не доложили, или доложили, но не то или не так. Поэтому “доавгустовские силовики” полетели со своих мест, и Виктор полетел вслед за ними.





Ну и самое главное – Александр Лукашенко никуда не собирается и уверен, что полностью контролирует силовой блок. Иначе бы Виктора не направляли на престижную, но все же менее значимую во внутренней политике, должность.





Из “почти генерала” он стал “свадебным генералом”.





Анджей Почобут, журналист