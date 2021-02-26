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Вышла с работы и заблудилась: в Челябинской области женщина в метель замерзла насмерть

26.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вышла с работы и заблудилась: в Челябинской области женщина в метель замерзла насмерть

В Челябинской области жительница города Карталы из-за метели заблудилась и замерзла насмерть, когда шла с работы домой. Об этом пишет местный портал 74.ru со ссылкой на сообщение районной администрации.

Женщина воспользовалась такси, но водитель не смог подъехать к дому. Пассажирка вышла, таксист уехал, а потом женщина по какой-то причине пошла не в ту сторону.

Поняв, что заблудилась, женщина позвонила в экстренные службы. Полицейские и спасатели сразу занялись поисками звонившей, но делу мешала плохая погода. Связаться с потерпевшей спасателям больше не удалось.

Ее тело нашли только наутро, в поле.

Женщине было 66 лет. Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии, проводится проверка. 

На этой неделе в Челябинской области была сильная метель и морозы, сопровождаемые почти нулевой видимостью. 

Фото 74.ru  

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В Челябинской области жительница города Карталы из-за метели заблудилась и замерзла насмерть, когда шла с работы домой. Об этом пишет местный портал 74.ru со ссылкой...
 
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