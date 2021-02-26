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В Армении военные в ответ на увольнение руководства Генштаба потребовали отставки Пашиняна

26.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Армении военные в ответ на увольнение руководства Генштаба потребовали отставки Пашиняна

Сообщения из Армении, где снова обострился политический кризис. Как стало известно, президент страны сегодня посетил генштаб Вооруженных Сил и встретился с его руководителем Оником Гаспаряном, отставки которого требует премьер Пашинян. 

Именно это стало импульсом для новой волны протестов. В ответ на увольнение руководства Генштаба военные потребовали отставки самого премьер-министра. А тот назвал эти действия попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Сотни человек не покидали площадь и ночью. При этом они не настроены на переговоры с властью и требуют немедленной отставки Пашиняна. 

Фото: Photolure

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Сообщения из Армении, где снова обострился политический кризис. Как стало известно, президент страны сегодня посетил генштаб Вооруженных Сил и встретился с его...
 
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