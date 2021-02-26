В Техасе произошел мощный пожар на предприятии. Есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

Мощный пожар тушили на заводе в Техасе. Сообщается, что есть пострадавшие.





Огонь вспыхнул на складе предприятия по переработке отходов. Клубы черного дыма поднимались на несколько километров. Жителей призвали не открывать окна и по возможности оставаться дома.

Известно по меньшей мере о трёх раненых – их доставили в больницу. Пожару присвоили пятую категорию сложности, однако к эвакуации власти не прибегали. 150 спасателей тушили возгорание более пяти часов.

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