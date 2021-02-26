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Президент наградил орденом Матери 135 белорусок
Источник материала: ОНТ
В разных областях Беларуси орденом Матери награждены более сотни жительниц страны. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщили в
Женщины награждены за рождение и воспитание пяти и более детей. Среди удостоенных чести – работницы предприятий финансового и промышленного секторов, агропромкомплекса, организаций жилищно-коммунального хозяйства, связи и торговли, учреждений здравоохранения, образования, соцобслуживания населения, индивидуальные предприниматели и домохозяйки.
Всего награждены 135 жительниц Гродненской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей.
Фото БЕЛТА
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В разных областях Беларуси орденом Матери награждены более сотни жительниц страны. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом...
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