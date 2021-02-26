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Брестчанин избил 10-летнего сына: возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который избил своего 10-летнего сына. Об этом сообщили в прокуратуре Бреста,
Случай произошел в октябре. Пьяный отец ночью разбудил ребенка и стал ругать его за плохую успеваемость в школе. Критикуя сына, мужчина кричал, ударил его руками по голове не меньше двух раз и ногой в живот. Гематомы и кровоподтеки на голове, а также кровоподтек в подвздошной области подтверждают это.
Следователями было решено возбудить уголовное дело в отношении отца за умышленное причинение легкого телесного повреждения.
Фото: БЕЛТА
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Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который избил своего 10-летнего сына. Об этом сообщили в прокуратуре Бреста, пишет БЕЛТА. Случай произошел в...
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