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Брестчанин избил 10-летнего сына: возбуждено уголовное дело

26.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Брестчанин избил 10-летнего сына: возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который избил своего 10-летнего сына. Об этом сообщили в прокуратуре Брестапишет БЕЛТА. 

Случай произошел в октябре. Пьяный отец ночью разбудил ребенка и стал ругать его за плохую успеваемость в школе. Критикуя сына, мужчина кричал, ударил его руками по голове не меньше двух раз и ногой в живот. Гематомы и кровоподтеки на голове, а также кровоподтек в подвздошной области подтверждают это.

Следователями было решено возбудить уголовное дело в отношении отца за умышленное причинение легкого телесного повреждения.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Брест
 
 
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Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который избил своего 10-летнего сына. Об этом сообщили в прокуратуре Бреста, пишет БЕЛТА.  Случай произошел в...
 
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