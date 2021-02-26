Брестчанин избил 10-летнего сына: возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который избил своего 10-летнего сына. Об этом сообщили в прокуратуре Бреста, пишет БЕЛТА.

Случай произошел в октябре. Пьяный отец ночью разбудил ребенка и стал ругать его за плохую успеваемость в школе. Критикуя сына, мужчина кричал, ударил его руками по голове не меньше двух раз и ногой в живот. Гематомы и кровоподтеки на голове, а также кровоподтек в подвздошной области подтверждают это.

Следователями было решено возбудить уголовное дело в отношении отца за умышленное причинение легкого телесного повреждения.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram