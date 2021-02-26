Первый разговорный белорусско-китайский словарь выпустили в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Китайский для белорусов и белорусский для китайцев. Первый словарь, который поможет во взаимопонимании между двумя народами, выпустили в нашей стране.





870 страниц, более девяти тысяч слов из китайского и белорусского языков. Упор сделали на современную лексику, которая отражает самые разные сферы жизни и деятельности двух стран. Инициатором издания стал ныне директор Института китаеведения, а в прошлом посол Минска в Пекине Анатолий Тозик. Кому как не ему лучше знать о важности появления такого словаря. Отношения наших стран развиваются динамично на всех уровнях. И новый словарь, безусловно, откроет новые возможности в общении между белорусами и китайцами.

Тираж небольшой – всего 150 экземпляров. Его распределят по библиотекам учебных заведений. А часть отправят китайским студентам, которые изучают белорусский. Не исключено, что в будущем такие словари поступят и в продажу.

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