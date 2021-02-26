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Первый разговорный белорусско-китайский словарь выпустили в Беларуси

26.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первый разговорный белорусско-китайский словарь выпустили в Беларуси

Китайский для белорусов и белорусский для китайцев. Первый словарь, который поможет во взаимопонимании между двумя народами, выпустили в нашей стране.


870 страниц, более девяти тысяч слов из китайского и белорусского языков. Упор сделали на современную лексику, которая отражает самые разные сферы жизни и деятельности двух стран. Инициатором издания стал ныне директор Института китаеведения, а в прошлом посол Минска в Пекине Анатолий Тозик. Кому как не ему лучше знать о важности появления такого словаря. Отношения наших стран развиваются динамично на всех уровнях. И новый словарь, безусловно, откроет новые возможности в общении между белорусами и китайцами. 

Тираж небольшой – всего 150 экземпляров. Его распределят по библиотекам учебных заведений. А часть отправят китайским студентам, которые изучают белорусский. Не исключено, что в будущем такие словари поступят и в продажу.

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Теги: Минск
 
 
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Китайский для белорусов и белорусский для китайцев. Первый словарь, который поможет во взаимопонимании между двумя народами, выпустили в нашей стране. 870 страниц,...
 
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