Осадки, усиление ветра и легкое похолодание: прогноз погоды на 27 февраля

Источник материала: ОНТ

На уходящей неделе Беларусь накрыла мощная волна тепла, что привело к интенсивному таянию снега. Высота снежного покрова уменьшилась до 10 сантиметров. В последние дни февраля сохранится оттепельная погода, снег продолжит таять, но станет немного прохладнее.

В ближайшие сутки погодные условия в Беларуси будет определять более прохладная неустойчивая влажная воздушная масса с Балтийского моря. В результате температура немного понизится, увеличится и уплотнится облачность, пройдут осадки и усилится ветер.

В субботу будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдет небольшой кратковременный дождь, мокрый снег. Влажность достигнет 80%. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем по западу сильный порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

В 8 утра температура воздуха составит от +1°C по восточной половине до +3°C по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от +1°C по Витебской области до +7°C по Брестской. К вечеру температура немного понизится – 0°C…+4°C.

В последний день зимы погоду будут формировать влажные воздушные массы с Балтийского моря. Они принесут на большую часть территории страны кратковременный мокрый снег с дождем. Будет облачно с небольшими прояснениями. Ночью и утром большая вероятность слабых тумана и гололеда, на дорогах – гололедицы. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит -3°C…+2°C, днем от +1°C по северо-востоку до +8°C по юго-западу. В первых числах марта облаков и осадков станет меньше, но температура существенно не изменится.

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