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Пенсионер с ножом и пистолетом хотел проникнуть в здание отдела охраны
Источник материала: ОНТ
В Скиделе пьяный пенсионер, вооруженный ножом и газовым пистолетом, хотел ворваться в здание отдела охраны. Его задержали. Об этом
Инцидент произошел ночью 21 февраля. Милиционерам стало известно от дежурной Скидельского отдела охраны МВД о том, что некий пожилой мужчина хочет проникнуть в здание, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет. На место происшествия тут же выбыл наряд отдела охраны.
Мужчину задержали. Им оказался 68-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, накануне он выпивал, а затем поругался с женой.
Действиям местного жителя была дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.
Фото: скриншот видео МВД
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В Скиделе пьяный пенсионер, вооруженный ножом и газовым пистолетом, хотел ворваться в здание отдела охраны. Его задержали. Об этом сообщили в МВД. Инцидент...
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