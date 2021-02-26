Пенсионер с ножом и пистолетом хотел проникнуть в здание отдела охраны

Источник материала: ОНТ

В Скиделе пьяный пенсионер, вооруженный ножом и газовым пистолетом, хотел ворваться в здание отдела охраны. Его задержали. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент произошел ночью 21 февраля. Милиционерам стало известно от дежурной Скидельского отдела охраны МВД о том, что некий пожилой мужчина хочет проникнуть в здание, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет. На место происшествия тут же выбыл наряд отдела охраны.

Мужчину задержали. Им оказался 68-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, накануне он выпивал, а затем поругался с женой.

Действиям местного жителя была дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.





Фото: скриншот видео МВД





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