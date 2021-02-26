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Умер Вячеслав Голоднов, сыгравший роль в «Ворошиловском стрелке»

26.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер Вячеслав Голоднов, сыгравший роль в «Ворошиловском стрелке»

Стало известно о смерти актера Вячеслава Голоднова, известного по роли в фильме «Ворошиловский стрелок» и другим. Ему было 72 года. Об этом сообщил его коллега Ярослав Орляченко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что незадолго до смерти Голоднов обращался к медикам и проходил медицинское обследование.

Вячеслав Голоднов окончил режиссерское отделение Калужского культпросветучилища. С 2005 года был работником Калужского драмтеатра. Мир знает его по ролям в кинокартинах «Ворошиловский стрелок», «Шериф» и «Танкисты своих не бросают».

Прощание с ним пройдет в Калужском драматическом театре.

Фото: Калужский драмтеатр

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Стало известно о смерти актера Вячеслава Голоднова, известного по роли в фильме «Ворошиловский стрелок» и другим. Ему было 72 года. Об этом сообщил его коллега...
 
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