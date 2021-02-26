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Умер Вячеслав Голоднов, сыгравший роль в «Ворошиловском стрелке»
Источник материала: ОНТ
Стало известно о смерти актера Вячеслава Голоднова, известного по роли в фильме «Ворошиловский стрелок» и другим. Ему было 72 года. Об этом сообщил его коллега Ярослав Орляченко на своей
Отмечается, что незадолго до смерти Голоднов обращался к медикам и проходил медицинское обследование.
Вячеслав Голоднов окончил режиссерское отделение Калужского культпросветучилища. С 2005 года был работником Калужского драмтеатра. Мир знает его по ролям в кинокартинах «Ворошиловский стрелок», «Шериф» и «Танкисты своих не бросают».
Прощание с ним пройдет в Калужском драматическом театре.
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Стало известно о смерти актера Вячеслава Голоднова, известного по роли в фильме «Ворошиловский стрелок» и другим. Ему было 72 года. Об этом сообщил его коллега...
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