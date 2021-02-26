«Слишком долго у власти». Все больше тех, кто не хочет Путина

Источник материала: Салiдарнасць

О чем говорит новое исследование «Левада-Центра». Подробности на Радио Свобода .





Фото kremlin.ru

По данным исследования «Левада-центра», проведенного в феврале 2021 года, 41 процент россиян не хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года.

Половина из них говорят, что «президент засиделся, надоел и ему пора на пенсию». Только 8% опрошенных завили, что хотят смены президента из-за коррупции. При этом альтернативы Путину большинство россиян до сих пор не видит.

Исследование, вопросы для которого социологи сформулировали вместе с изданием «Открытые медиа», проводилось с 18 по 24 февраля. В нём принял участие 1601 человек в возрасте старше 18 лет.

Респонденты отвечали на вопрос: «Вы бы хотели или не хотели видеть Владимира Путина на посту президента России по истечении его нынешнего президентского срока после 2024 года?»

Выяснилось, что большинство населения не видит Путина президентом после 2024 года: о желании, чтобы он переизбирался, рассказали 48 процентов респондентов.

В октябре 2013 года смены президента хотели 45 процентов населения, а его переизбрания – треть. Через год, после аннексии Крыма, число сторонников смены правящей команды сократилось до 19 процентов, а за переизбрание Путина выступали 58 процентов опрошенных.

2018 году число желающих смены власти выросло до 27 процентов, в 2019-м – до 38 процентов. Согласно результатам опроса «Левада-центра», в марте 2020 года, до голосования по принятию поправок к Конституции, против переизбрания Путина выступали 40 процентов респондентов, а 46 процентов поддерживали эту идею.





Денис Волков

О результатах опроса и о том, какие политические и общественные процессы они отображают, Радио Свобода рассказал социолог, заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков:

– Действительно, согласно нашим данным, примерно 48 процентов хочет, чтобы Владимир Путин был президентом, а 41 процент – не хочет. На протяжении нескольких лет, особенно с 2018 года, мы видим нарастание усталости от Путина.

Даже большее количество людей готовы оценить его какие-то прошлые достижения. Но они говорят: он молодец, но уж слишком долго находится у власти. И все больше людей говорит, что на эту должность нужно кого-то нового.

Мол, Путин многое сделал, но пора дать дорогу молодым. Мы это видим. При этом, когда мы спрашиваем людей, которые за Путина, почему так, они говорят, что за время его правления стало жить лучше.

Но кроме того, значительная доля этих людей говорит о том, что просто привыкли к этому президенту. А кто другой? Но мы отмечаем, что так говорят все меньше людей. Растет число тех, кто недоволен коррупцией, экономическими и социальными проблемами.

И то, что эти вопросы долго не решаются, привело к тому, что все больше людей хотело бы видеть президентом кого-то другого.

– Если говорить о 41 проценте людей, которым уже поднадоел Владимир Путин, каков состав этих людей? Кто они?

– Это все те же городские слои, более молодые и образованные люди. Те, кто выходил не только на недавние протесты, но протестовал и в 2011-2012 годах. Так что состав примерно тот же, просто в нем появляются более модернизированные слои.

Это происходит на протяжении последних трех лет – такие настроения распространены среди более молодых людей, которые не смотрят телевизор, а пользуются интернетом, социальными сетями.

Среди них все больше усталости от Путина, и люди говорят, что готовы от него отказаться, если бы им предоставили такую возможность.





– Как люди видят развитие этой ситуации? Вот они против Путина, а он все равно идет на новые выборы или вообще становится пожизненным правителем России…

– Если мы говорим о большинстве, то сегодня большинство, судя даже по этому опросу, само хотело бы, чтобы Путин остался. Также эти люди готовы поддержать любое принятое наверху решение – то есть либо сам Путин, либо его близкий круг должны решать, что будет дальше.

Большинство готово его во многом поддержать, потому что не видит возможности повлиять на ситуацию. Поэтому базовый сценарий, который мы видим в наших исследованиях, – либо Путин останется, либо он назначит преемника.

И большая часть россиян готова будет за это проголосовать и всячески поддержать. При этом отмечу, что во многом это происходит, так как люди уверены, что их все равно не спросят.

– Согласно вашим исследованиям, за Путина –​ 48 процентов россиян. Это много или мало?

– Смотря с чем сравнивать. Конечно, это много, потому что это те люди, которые проголосуют за него без всякой предвыборной накачки, которая обычно бывает перед выборами.

Они согласны, что Путин должен возглавлять страну, потому что много сделал, потому что давно находится у власти, потому что мы к нему привыкли и так далее.

Поэтому к этой цифре – 48 процентов, которая, правда, снижается за последние несколько лет, – можно добавить разными технологическими способами еще какое-то количество людей: например, сделать дополнительные выплаты к выборам и мобилизовать новых сторонников.

Так что это меньше, чем было, но достаточно много, чтобы сохранить тот политический строй, который давно сложился в России.

– Что говорят ваши наблюдения и данные не только этого, но и других опросов: в чем причина падения популярности Владимира Путина за последние несколько лет?

– Наиболее яркое и резкое падение было на фоне объявления конституционной реформы, которую люди посчитали несправедливой и нечестной. Это до сих пор вспоминают, об этом говорят на фокус-группах.

Но в целом это экономические сложности – падение уровня жизни, отсутствие роста доходов на протяжении последних семи лет. Отсутствие уверенности в завтрашнем дне, каких-то жизненных перспектив – именно это, прежде всего, уменьшает число сторонников Владимира Путина.

Кто-то говорит о нарушениях прав и свобод, но если мы говорим о массовом избирателе, то главная причина – это отсутствие перспективы и уверенности в том, что завтра мы будем жить лучше.

–​ Что говорит социология – что может еще больше понизить рейтинги Владимира Путина?

– В длительной перспективе на понижение рейтинга будет работать увеличение роли социальных сетей и снижение роли телевидения. Мы буквально несколько дней назад опубликовали об этом новые данные.

Процесс идет, но телевидение по-прежнему практически полностью контролируется властями и воздействует на старшее поколение. И это работает, потому что старшее поколение – это самые активные избиратели, они голосуют в два-три чаще, чем молодежь.

Поэтому очень важно, какие у них настроения. Но постепенно доля телевидения снижается, а доля социальных сетей растет. В последние два-три года мы наблюдаем в России взрывной рост популярности таких платформ, как YouTube, Instagram, TikTok.

Это уже не текст в интернете против телевидения, а видео против телеканалов. Именно там неожиданно и быстро создалась среда с альтернативными точками зрениями, с альтернативными политиками.

Но и здесь мы видим активную работу властей: как быстро и эффективно, по старинке, они устраняют своих конкурентов. Как, например, с Алексеем Навальным – взяли и закрыли, и сейчас Навального не будет какое-то время в ни в эфире, ни на свободе.

–​ А вот этот 41 процент россиян, которым Путин уже надоел, говорят ли они что-то о новом кандидате на пост президента?

– Какой-то определенной альтернативы Путину, согласно нашим исследованиям, нет. Его авторитет во многом на этом и держится: альтернативы нет, и она не возникает.

Да, кто-то говорит о Навальном, кто-то о Жириновском, кто-то говорит даже о Зюганове, Шойгу. Есть список из десяти политиков, пользующихся наибольшим доверием. Мы видим, что хотя разрыв между первым Путиным и второй кандидатурой (сейчас это Мишустин, а раньше был Шойгу) сокращается, но все равно он очень большой.

Путину доверяет 30 процентов (открытый опрос всегда дает чуть меньший результат), а Мишустину – 14. Все равно это разрыв в два раза, а Навальный в этом списке получает 4-5 процентов. Парадокс – рейтинг Путина снижается, а у других не растет.

Вся политическая система России так устроена, чтобы ему не было альтернативы. Есть отдельные политики, но они не могут выйти на федеральный уровень, потому что доступ к телевидению по-прежнему важен и играет большую роль в популярности, – полагает социолог, заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков.

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В январе прошлого года президент России предложил поправки к Конституции. Норма об «обнулении» сроков, теоретически позволяющая Путину оставаться президентом до 2036 года, появилась при одобрении поправок в Госдуме в марте. Окончательно они были одобрены на так называемом общероссийском голосовании, которое проходило несколько дней и завершилось 1 июля.